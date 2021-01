結成20周年を迎えたMONKEY MAJIK、ベストアルバムで瑛人とコラボ

MONKEY MAJIKが、2021年1月20日に結成20周年記念べストアルバム『20th Anniversary BEST 花鳥風月』をリリースする。



宮城県・仙台市で結成されたMONKEY MAJIK。今回のベストアルバムには、彼らからのオファーの末に実現した瑛人とのコラボ新曲「Believe」が収録される。コロナ禍で、お互いボイスメモでアイデアのやりとりを繰り返し、MONKEY MAJIKの地元・仙台で行われたレコーディングで初対面を迎えたという。



本楽曲は、思うようにいかない毎日でも大切な誰かを思いながら今を生きていく想いを込めて制作された。新曲「Believe」は、アルバムに先駆けて2021年1月13日より配信スタート。





<配信情報>



MONKEY MAJIK × 瑛人

『Believe』



配信日:2021年1月13日(水)

配信リンク:https://asab.lnk.to/mmeito



<商品情報>



MONKEY MAJIK

タイトル『20th Anniversary BEST 花鳥風月』



発売日:2021年1月20日(水)



・CD(4枚組)+DVD 7000円(税別) ※初回生産限定盤

・CD(4枚組)+Blu-ray 7000円(税別) ※初回生産限定盤

・CD(4枚組)のみ 5000円(税別)

=収録内容=

CD(4枚組)計70曲収録

・DISC.1 花(2000年-2005年リリース曲)

1. tired

2. wait

3. フミダスチカラ

4. 5.30

5. i like pop

6. すぐちかく

7. 靴の音

8. Lily

9. Alright

10. Tonight

11. 星一粒

12. Get started

13. ガリレオ

14. One moment

15. Livin in the sun

16. All my life

17. カモメ

18. カンパイ



・DISC.2 鳥(2006年-2010年リリース曲)

1. fly

2. Around The World

3. turn

4. フタリ

5. Picture Perfect (Monkey Majik + m-flo)

6. Change (Monkey Majik + 吉田兄弟)

7. 空はまるで

8. 光朝

9. Together

10. あかり

11. ただ、ありがとう

12. アイシテル

13. 虹色の魚

14. Open Happiness

15. SAKURA

16. FOREVER

17. 大丈夫

18. Sunshine



・DISC.3 風 (2011年-2015年リリース曲)

1. 魔法の言葉

2. 夢の世界

3. Safari

4. 木を植えた男

5. Headlight

6. HERO

7. 足跡

8. A Christmas Song (Monkey Majik + 小田和正)

9. If

10. Story

11. Alive

12. Free to Fly

13. すなのしろ

14. 夏の情事 (Monkey Majik + 吉田兄弟)

15. Beautiful

16. Walk with me

17. そのまま



・DISC.4月(2016年-2020年リリース曲+新曲)

1. Delicious

2. Plastic Girl

3. Valentine

4. The Mistakes Ive Made

5. A.I. am Human

6. Is this love?

7. Tokyo lights

8. ray of light

9. ウマーベラス (MONKEY MAJIK × サンドウィッチマン)

10. クリスマスキャロルの頃には -NORTH FLOW- (MONKEY MAJIK × 稲垣潤一 × GAGLE)

11. 留学生(MONKEY MAJIK × 岡崎体育)

12. Bitten By You

13. Golden Road

14. I Need Your Love

15. Eden

16. gift

17. Believe (MONKEY MAJIK × 瑛人)



MONKEY MAJIK オフィシャルHP:http://www.monkeymajik.com/