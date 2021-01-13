読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜60〜69番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）











60

谷口五郎

（1953～57）

樋笠一夫

（1958）

高橋明

（1961）

内木忠男

（1962）

淡河弘

（1962）

周防清

（1964～65）

川端英文

（1967）

三平孝広

（1968）

大下正忠

（1969～70）

中村益章

（1971～72）

新谷祐二

（1974～75）

倉骨道広

（1976～77）

中村昭

（1979～82）

川相昌弘

（1983～88）

白幡隆宗

（1989～90）

鶴見信彦

（1991）

前田隆

（1992～93）

落合博満

（1994）

大野和哉

（1995～99）

玉峰伸典

（2000～01）

宮崎一彰

（2002～03）

平岡政樹

（2004～05）

深田拓也

（2006～10）

小野淳平

（2011）

星野真澄

（2012、2013～14）

大累進

（2015）

乾真大

（2016～17）

若林晃弘

（2018～19）

菊田拡和

（2020～）



61

新田恭一

（1954～59）

村瀬広基

（1961）

河東真

（1962～64）

津野剛志

（1965）

門川義博

（1968～69）

河埜和正

（1970～73）

荒川俊男

（1975～78）

北野明仁

（1979～82）

藤本茂喜

（1983～89）

吉岡雄二

（1990～93）

大畑裕勝

（1994～96）

堀田一郎

（1997～2000）

ヘクター・アルモンテ

（2001～02）

山本光将

（2003～06）

坂本勇人

（2007～08）

中井大介

（2009～13、2017～2018）

和田恋

（2014～16）

増田陸

（2019～）



62

木戸美摸

（1962～63）

斎藤勝博

（1965～67）

野口博治

（1968）

柳田俊郎

（1969～70）

淡河弘

（1971～74）

中村裕

（1975）

外園正

（1976～78）

伊藤元喜

（1979～83）

上福元勤

（1984～86）

小島圭市

（1987～94）

小原沢重頼

（1995～97）

永池們多

（1998）

原俊介

（2000～06）

越智大祐

（2007～08）

上野貴久

（2009～11）

江柄子裕樹

（2012～17）

篠原慎平

（2018）

横川凱

（2019～）



63

内田昌三

（1954～55）

益田昭雄

（1962）

田中耕一郎

（1965）

吉沢秀和

（1968）

上領義晴

（1969）

所憲佐

（1970～75）

黒田真治

（1976～79）

与那城隆

（1980～83）

森田実

（1984～89）

浅野智治（友晴）

（1990～94）

鈴木望

（1995）

大場豊千

（1996～2001）

根市寛貴

（2002～03）

野村克則

（2004)

J.B.ミアディッチ

（2005）

会田有志

（2006～09）

中里篤史

（2010～11）

田原誠次

（2012、2020）

笠原将生

（2013～15）

田中貴也

（2017）

田中俊太

（2018）

増田大輝

（2019）

古川侑利

（2021〜）



64

小寺好雄

（1955）

七森由康

（1962）

藤本健作

（1963）

横尾智正

（1965）

神木圭一

（1968～71）

鏑木悦純

（1972～75）

小泉泰重

（1976～78）

志村洋介

（1979～80）

藤本貴久

（1981～84）

藤本健治

（1985～91）

三好正晴

（1992～93）

高見昌宏

（1994～97）

平松一宏

（1998）

進藤実

（2000～01）

鴨志田貴司

（2002～06）

酒井順也

（2007）

松本哲也

（2008～09）

鬼屋敷正人

（2010～16）

大江竜聖

（2017～）



65

河野正

（1955～58）

松下健次

（1962）

菅原勝矢

（1965～69）

松本正幸

（1970～74）

田尻茂敏

（1975）

猪口明宏

（1976～78）

三井康浩

（1979～84）

小幡晴彦

（1985～88）

渡辺政仁

（1989～2000）

山下浩宜

（2001～03）

山本賢寿

（2004～05）

梅田浩

（2006～08）

宮本武文

（2009～10）

橋本到

（2011）

今村信貴

（2012～13）

辻東倫

（2014～18）

松井義弥

（2019～）



66

島田博

（1955～57）

吉井修

（1958～59）

堀田明

（1964～67）

大隅正人

（1968～70）

新井智博

（1971～77）

土井正三

（1979～80）

後藤敬介

（1981～82）

栄村忠広

（1983～90）

出口幸夫（雄大）

（1991～98）

高野忍

（1999～2003）

南和彰

（2004～06）

田中大二郎

（2007～12）

須永英輝

（2013～15）

北篤

（2015～17）

村上海斗

（2018～20）

香月一也

（2021〜）



67

小原五郎

（1954～55）

黒江透修

（1964～67）

中室幹雄

（1968～69）

峰国安

（1970～74）

田村勲

（1975～76）

上田武司

（1979～80）

大石滋昭

（1982～83）

西尾亨

（1983～85）

木下智裕

（1986～88）

佐野元国

（1989）

米倉忠信

（1990～91）

柏田貴史

（1992～96）

デビット・パブラス

（1997）

佐藤裕幸

（1998）

エルマー・デセンス

（1999）

上野裕平

（2003～04）

加登脇卓真

（2006～08）

齋藤圭祐

（2009～11）

高橋洸

（2012～13）

越智大祐

（2014）

土田瑞起

（2015～16）

和田恋

（2017～19）

古川侑利

（2019）

山瀬慎之助

（2020～）



68

岡田稔

（1955～57）

市田政光

（1958）

菅原勝矢

（1964）

富田清吾

（1969～72）

松原由昌

（1975～77）

デニス・バーフィールド

（1979）

橋口敏英

（1980～82）

松尾英治

（1983～89）

佐藤謙治

（1990～95）

藤田浩雅

（1996）

鈴木尚広

（1997～2006）

栂野雅史

（2007～10）

朝井秀樹

（2010）

田中太一

（2011～14）

吉川大幾

（2015～18）

戸郷翔征

（2019）

池田駿

（2020）

香月一也

（2020）

秋広優人

（2021〜）



69

石坂善七

（1955～56）

加藤克巳

（1962～63）

荒川巌

（1969～71）

藤田賢治

（1972～73）

柚木秀夫

（1975～76）

山岡勝

（1980～85）

高見昌宏

（1987～93）

佐藤誠（充）

（1994～97）

中村善之

（1998～2000）

李景一

（2001～04）

スコット・マレン

（2005）

實松一成

（2006）

寺内崇幸

（2007）

隠善智也

（2009～11）

市川友也

（2012～13）

田中大輝

（2015）

松崎啄也

（2016～17）

田中貴也

（2018～20）

萩原哲

（2021〜）























