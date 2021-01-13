読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜60〜69番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
60
谷口五郎
（1953～57）
樋笠一夫
（1958）
高橋明
（1961）
内木忠男
（1962）
淡河弘
（1962）
周防清
（1964～65）
川端英文
（1967）
三平孝広
（1968）
大下正忠
（1969～70）
中村益章
（1971～72）
新谷祐二
（1974～75）
倉骨道広
（1976～77）
中村昭
（1979～82）
川相昌弘
（1983～88）
白幡隆宗
（1989～90）
鶴見信彦
（1991）
前田隆
（1992～93）
落合博満
（1994）
大野和哉
（1995～99）
玉峰伸典
（2000～01）
宮崎一彰
（2002～03）
平岡政樹
（2004～05）
深田拓也
（2006～10）
小野淳平
（2011）
星野真澄
（2012、2013～14）
大累進
（2015）
乾真大
（2016～17）
若林晃弘
（2018～19）
菊田拡和
（2020～）
61
新田恭一
（1954～59）
村瀬広基
（1961）
河東真
（1962～64）
津野剛志
（1965）
門川義博
（1968～69）
河埜和正
（1970～73）
荒川俊男
（1975～78）
北野明仁
（1979～82）
藤本茂喜
（1983～89）
吉岡雄二
（1990～93）
大畑裕勝
（1994～96）
堀田一郎
（1997～2000）
ヘクター・アルモンテ
（2001～02）
山本光将
（2003～06）
坂本勇人
（2007～08）
中井大介
（2009～13、2017～2018）
和田恋
（2014～16）
増田陸
（2019～）
62
木戸美摸
（1962～63）
斎藤勝博
（1965～67）
野口博治
（1968）
柳田俊郎
（1969～70）
淡河弘
（1971～74）
中村裕
（1975）
外園正
（1976～78）
伊藤元喜
（1979～83）
上福元勤
（1984～86）
小島圭市
（1987～94）
小原沢重頼
（1995～97）
永池們多
（1998）
原俊介
（2000～06）
越智大祐
（2007～08）
上野貴久
（2009～11）
江柄子裕樹
（2012～17）
篠原慎平
（2018）
横川凱
（2019～）
63
内田昌三
（1954～55）
益田昭雄
（1962）
田中耕一郎
（1965）
吉沢秀和
（1968）
上領義晴
（1969）
所憲佐
（1970～75）
黒田真治
（1976～79）
与那城隆
（1980～83）
森田実
（1984～89）
浅野智治（友晴）
（1990～94）
鈴木望
（1995）
大場豊千
（1996～2001）
根市寛貴
（2002～03）
野村克則
（2004)
J.B.ミアディッチ
（2005）
会田有志
（2006～09）
中里篤史
（2010～11）
田原誠次
（2012、2020）
笠原将生
（2013～15）
田中貴也
（2017）
田中俊太
（2018）
増田大輝
（2019）
古川侑利
（2021〜）
64
小寺好雄
（1955）
七森由康
（1962）
藤本健作
（1963）
横尾智正
（1965）
神木圭一
（1968～71）
鏑木悦純
（1972～75）
小泉泰重
（1976～78）
志村洋介
（1979～80）
藤本貴久
（1981～84）
藤本健治
（1985～91）
三好正晴
（1992～93）
高見昌宏
（1994～97）
平松一宏
（1998）
進藤実
（2000～01）
鴨志田貴司
（2002～06）
酒井順也
（2007）
松本哲也
（2008～09）
鬼屋敷正人
（2010～16）
大江竜聖
（2017～）
65
河野正
（1955～58）
松下健次
（1962）
菅原勝矢
（1965～69）
松本正幸
（1970～74）
田尻茂敏
（1975）
猪口明宏
（1976～78）
三井康浩
（1979～84）
小幡晴彦
（1985～88）
渡辺政仁
（1989～2000）
山下浩宜
（2001～03）
山本賢寿
（2004～05）
梅田浩
（2006～08）
宮本武文
（2009～10）
橋本到
（2011）
今村信貴
（2012～13）
辻東倫
（2014～18）
松井義弥
（2019～）
66
島田博
（1955～57）
吉井修
（1958～59）
堀田明
（1964～67）
大隅正人
（1968～70）
新井智博
（1971～77）
土井正三
（1979～80）
後藤敬介
（1981～82）
栄村忠広
（1983～90）
出口幸夫（雄大）
（1991～98）
高野忍
（1999～2003）
南和彰
（2004～06）
田中大二郎
（2007～12）
須永英輝
（2013～15）
北篤
（2015～17）
村上海斗
（2018～20）
香月一也
（2021〜）
67
小原五郎
（1954～55）
黒江透修
（1964～67）
中室幹雄
（1968～69）
峰国安
（1970～74）
田村勲
（1975～76）
上田武司
（1979～80）
大石滋昭
（1982～83）
西尾亨
（1983～85）
木下智裕
（1986～88）
佐野元国
（1989）
米倉忠信
（1990～91）
柏田貴史
（1992～96）
デビット・パブラス
（1997）
佐藤裕幸
（1998）
エルマー・デセンス
（1999）
上野裕平
（2003～04）
加登脇卓真
（2006～08）
齋藤圭祐
（2009～11）
高橋洸
（2012～13）
越智大祐
（2014）
土田瑞起
（2015～16）
和田恋
（2017～19）
古川侑利
（2019）
山瀬慎之助
（2020～）
68
岡田稔
（1955～57）
市田政光
（1958）
菅原勝矢
（1964）
富田清吾
（1969～72）
松原由昌
（1975～77）
デニス・バーフィールド
（1979）
橋口敏英
（1980～82）
松尾英治
（1983～89）
佐藤謙治
（1990～95）
藤田浩雅
（1996）
鈴木尚広
（1997～2006）
栂野雅史
（2007～10）
朝井秀樹
（2010）
田中太一
（2011～14）
吉川大幾
（2015～18）
戸郷翔征
（2019）
池田駿
（2020）
香月一也
（2020）
秋広優人
（2021〜）
69
石坂善七
（1955～56）
加藤克巳
（1962～63）
荒川巌
（1969～71）
藤田賢治
（1972～73）
柚木秀夫
（1975～76）
山岡勝
（1980～85）
高見昌宏
（1987～93）
佐藤誠（充）
（1994～97）
中村善之
（1998～2000）
李景一
（2001～04）
スコット・マレン
（2005）
實松一成
（2006）
寺内崇幸
（2007）
隠善智也
（2009～11）
市川友也
（2012～13）
田中大輝
（2015）
松崎啄也
（2016～17）
田中貴也
（2018～20）
萩原哲
（2021〜）
＜見方＞