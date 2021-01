阿部真央のカバーアルバム「MY INNER CHILD MUSEUM」が1月20日にリリースされる。

アルバムのタイトルにある“INNER CHILD”は大人になっても変わらないまま続いている、子供時代の思考パターンや習慣を指す言葉。本作には敬愛するシーアの「Alive」や、黒うさP feat.初音ミク「千本桜」、宇多田ヒカル「SAKURAドロップス」、米良美一「もののけ姫」といった思い入れのある楽曲のカバー、そして自身の楽曲「いつの日も」「側にいて」のセルフカバーなど10曲が収められる。収録曲のうち「Alive」は本日1月13日に先行配信がスタートした。

阿部真央「MY INNER CHILD MUSEUM」収録曲 / オリジナルアーティスト

01. Alive / シーア

02. 千本桜 / 黒うさP feat.初音ミク

03. SAKURAドロップス / 宇多田ヒカル

04. 奏(かなで) / スキマスイッチ

05. You raise me up / ケルティック・ウーマン

06. もののけ姫 / 米良美一

07. 津軽海峡・冬景色 / 石川さゆり

08. ロマンスの神様 / 広瀬香美

09. いつの日も ~MY INNER CHILD Ver.~

10. 側にいて ~MY INNER CHILD Ver.~(※CDのみ収録)