King & Princeのライブ映像作品「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ～L&～」が、2月24日にリリースされる。
この作品には昨年10月に行われた初の単独配信ライブの模様を収録。特典映像として、初回限定盤にはメンバーが配信ライブを振り返る「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ～L&～ After Party」が、通常盤には「Freak out」のソロアングル映像と「Bounce」ダンスショット映像がそれぞれ追加収録される。
「King & Prince CONCERT TOUR 2020 ～L&～」収録内容
本編
・ゴールデンアワー
・Love Paradox
・シンデレラガール
・We are King & Prince!
・Super Duper Crazy
・&LOVE
・Break Away
・Naughty Girl
・Funk it up
・生活（仮）
・Amazing Romance
・Key of Heart
・koi-wazurai
・今君に伝えたいこと
・Bounce
・ナミウテココロ
・Freak out
・コント
・ORESEN
・Full Time Lover
・宙（SORA）
・No Limit Tonight
・YOU, WANTED! / FEEL LIKE GOLD
・Mazy Night
・Focus
・Laugh &...
・君がいる世界
・King & Prince, Queen & Princess
特典映像
初回限定盤
・King & Prince CONCERT TOUR 2020 ～L&～ After Party
通常盤
・「Freak out」ソロアングル映像
・「Bounce」ダンスショット映像