Snow Manが昨年10月に開催したデビュー後初のコンサート「Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.」の模様を収録したDVD / Blu-rayが、3月3日にリリースされる。

「Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.」は10月22日から25日に合計9公演行われた無観客生配信ライブ。今回の作品には配信ライブとは異なるカット割りで編集した映像が収められる。さらに初回限定盤にはリハーサルから密着したドキュメンタリー映像、各公演のMC集、マルチアングル映像。各メンバーとグループのハイライト集などを追加収録。通常盤にはビジュアルコメンタリー、公演初日の模様を記録したダイジェスト映像も収録される。また初回限定盤および通常盤初回プレス分には、ライブの演出で使用されたものと同じ銀テープが封入される。

なおSnow Manはこのライブ映像作品に先駆け、1月20日にニューシングル「Grandeur」をリリースする。発売当日には新曲リリースおよびデビュー1周年を記念し、YouTubeにて生配信を行う。

「Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.」収録内容

本編

・Overture

・Make It Hot

・Cry out

・Party! Party! Party!

・紹介RAP~We are Snow Man~

・D.D.

・ひらりと桜

・Boogie Woogie Baby

・Acrobatic

・ナミダの海を越えて行け

・Snow World

・Stories

・KISSIN' MY LIPS

・終わらないMemories

・Don't Hold Back

・ファンターナモーレ

・ZIG ZAG LOVE

・君の彼氏になりたい。

・Lock on!

・Vanishing Over

・Lite Feet Dance

・Crazy F-R-E-S-H Beat

・IX Guys Snow Man

・D.D.

特典映像

初回限定盤

01. ライブツアー密着ドキュメント映像

02. MC集

03. マルチアングル映像(3曲)

04. 9公演のメンバー別&グループハイライトシーン集

通常盤

01. ビジュアルコメンタリー

02. 10月22日初日 ダイジェスト映像