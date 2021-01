乃木坂46、最新曲MVで渋谷スクランブル交差点でのダンス披露

乃木坂46が、2021年1月27日に26thシングル『僕は僕を好きになる』収録曲の「Wilderness world」のMVを公開した。



本MVは、乃木坂46の「君に贈る花がない」のMV以来、約4年振りとなる映像作家・東市篤憲が手掛けた作品。栃木県足利市にある渋谷スクランブル交差点オープンセットと、実際の渋谷で撮影された。また、本楽曲は無人島でバトルを繰り広げるオンラインゲーム「荒野行動」とのコラボソングとして既に話題となっており、乃木坂46のメンバーがそれぞれ専門家に作法を習いながら武器を持って戦いに挑むシーンと、渋谷スクランブル交差点でのダンスを披露する両方の姿が楽しめる作品となっている。



<リリース情報>



乃木坂46

26thシングル『僕は僕を好きになる』



発売日:2021年1月27日(水)

価格:1727円(税抜)

【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】Type-A

=収録曲=

1. 僕は僕を好きになる

2. 明日がある理由

3. Wilderness world

4. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

5. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

6. Wilderness world~off vocal ver.~

=Blu-ray収録内容=

「僕は僕を好きになる」MV

「Wilderness world」MV

※その他、特典映像あり



Type-B

価格:1727円(税抜)

1. 僕は僕を好きになる

2. 明日がある理由

3. 口ほどにもないKISS

4. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

5. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

6. 口ほどにもないKISS ~off vocal ver.~

=Blu-ray収録内容=

「僕は僕を好きになる」MV

「口ほどにもないKISS」MV

※その他、特典映像あり



Type-C

価格:1727円(税抜)

1. 僕は僕を好きになる

2. 明日がある理由

3. 冷たい水の中

4. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

5. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

6. 冷たい水の中 ~off vocal ver.~

=Blu-ray収録内容=

「僕は僕を好きになる」MV

「冷たい水の中」MV

※その他、特典映像あり



Type-D

価格:1727円(税抜)

1. 僕は僕を好きになる

2. 明日がある理由

3. Out of the blue

4. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

5. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

6. Out of the blue ~off vocal ver.~

=Blu-ray収録内容=

「僕は僕を好きになる」MV

「Out of the blue」MV

※その他、特典映像あり



初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤 共通封入特典

①「全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券」1枚

②「乃木坂46メンバー生写真」1枚(全メンバー44名×4パターン / 全176種のうち1枚ランダム封入)



【通常盤】(CDのみ)

価格:1000円(税抜)

1. 僕は僕を好きになる

2. 明日がある理由

3. 友情ピアス

4. 僕は僕を好きになる ~off vocal ver.~

5. 明日がある理由 ~off vocal ver.~

6. 友情ピアス ~off vocal ver.~

★特典映像及び封入特典なし