キュウソネコカミ、三密をテーマにした新曲「3minutes」MV公開

キュウソネコカミが、2021年1月13日リリースのミニアルバム『モルモットラボ』より「3minutes」のMVを公開した。



本楽曲は、ライブシーンでの三密(密集・密閉・密接)をテーマにコロナ禍の自粛期間中に生まれ、ライブそのものへの愛を3分ちょうどの尺に閉じ込めたライブハウス讃歌ともいえる楽曲。MVは無観客のライブハウスで撮影され、演奏するメンバーの背景には3:00のカウントタイマーと、コロナ禍になる前のキュウソネコカミのライブの模様が映し出されている。



<リリース情報>







キュウソネコカミ

ミニアルバム『モルモットラボ』



発売日:2021年1月13日(水)

完全生産限定盤(CD+2DVD):4900円(税抜)

通常盤(CDのみ):2000円(税抜)



=CD収録楽曲=

1. 3minutes

2. おいしい怪獣

3. 御目覚

4. 囚

5. 薄皮

6. シュレディンガー

7. ぬいペニ

8. シャチクズ (2020 ver.)

9. ポカリ伝説



完全限定生産盤収録DVD

DISC 1:「10th ANNIVERSARY LIVE Welcome to 西宮!!」

DISC2:配信限定ライブ「電波鼠」 & 最新野外ライブ「風雲!大阪城音泉」

副音声:メンバー全員による解説(雑談)を収録



=DVD収録楽曲=

[DVD 1]

「10th ANNIVERSARY LIVE Welcome to 西宮!!」

Welcome to 西宮

MEGA SHAKE IT!

ファントムヴァイブレーション

越えていけ

推しのいる生活

KENKO不KENKO

-MC-

役立たず (2020 ver.)

サブカル女子

音楽やめたい

貧困ビジネス

KMTR645

-MC-

GALAXY

ウツロウココロ

泣くな親父

NEKOSAMA

怪獣のバラード

冷めない夢

5RATS

DQNなりたい、40代で死にたい

ハッピーポンコツ

ビビった



En1. ギリ昭和 〜完全版〜

En2. The band

En3. Welcome to 西宮



[DVD 2]

電波鼠 –梅田シャングリラから生放送- [2020年7月16日]

ビビった

良いDJ

スベテヨシゼンカナヤバジュモン

ギリ昭和 〜完全版〜

おいしい怪獣

DQNなりたい、40代で死にたい



公式サイト:http://kyusonekokami.com/