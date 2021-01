BAND-MAIDがアルバムより「Manners」MV公開、日本武道館お給仕中止発表

メイド姿のハードロック・バンドBAND-MAIDが、2021年1月20日(水)リリースの4thアルバム『Unseen World』より「Manners」のMVを公開した。



1月13日より4週にわたり毎週新コンテンツ公開を事前告知しており、第1週はアルバム収録曲より1作目となるMVの公開となった。







また、2月11日(木・祝)に開催を予定していた日本武道館お給仕(単独公演)の中止も発表。社会の状況・政府の方針などを鑑み、観客の健康と安全を最優先に検討を重ねた結果、中止の決定をしたという。BAND-MAIDメンバーもコメントを発表している。



2月11日には別会場で無観客配信お給仕を行うことも併せて発表された。



■日本武道館お給仕(単独公演)中止に伴うメンバーコメント



<BAND-MAIDから皆様へ大切なおしらせ>

2021年2月11日 BAND-MAID 日本武道館お給仕を楽しみにして下さっていた ご主人様、お嬢様。

この度、私達は公演を中止することにしました。



皆様と、日本武道館でお会いすることが叶わないのは本当に残念でなりません。

ですが、今の私達にできる一番の選択は中止することだと決断しました。



日々、感染状況が悪化し、人々の健康と命、当たり前の日常が脅かされている状況に心を痛めています。

私達の活動によって、皆さんが危険に晒されることがあってはならないとの判断で中止とさせて頂きました。



今回の決断に賛否あるかと思いますが、何卒ご理解下さい。



ちょうど一年前、日本武道館の発表をした時、私達は大きな挑戦に不安を抱えていました。



しかし、この一年を通してコロナ禍で活動の制限もありましたが、

皆様の温かい声援のおかげで、武道館お給仕へ向けて、きっと出来ると信じて活動してきました。



日本武道館お給仕を発表をした時の、地鳴りのような歓声と拍手は凄く、メンバー全員で歓喜したことを

今も強く覚えています。



またいつか、最高の状態で日本武道館公演を成功させたいです。



私達には世界征服という目標があります。

今回、大切な日本武道館お給仕ではありましたが、私達の夢への道はまだまだ始まったばかりです。



コロナの影響で公演中止が続きましたが、オンラインお給仕によって想像もしていなかったほど

多くの、世界中の方々が 私達を待っていてくれる、見ていてくれていることも分かりました。



まだ先がどうなるか見えない状況ではありますが、引き続き BAND-MAIDなりに、音楽を通して

皆様に元気をお届けしていこうと思います。



夢に向かって、止まることなく進んでいきますので、今後とも私達についてきてくれたら嬉しいです。



BAND-MAID一同





<リリース情報>



BAND-MAID

『Unseen World』

発売日:2021年1月20日(水)

発売元:ポニーキャニオン

LinkFire https://lnk.to/UnseenWorld_CD



完全生産限定盤 [2CD+Blu-ray+ STUDIO PHOTOBOOK]

特殊パッケージ予定(ポスター型ブックレット封入)

PCCA-04991 / 7,700円(税込)

[CD] 全14曲収録

Disc1:原点回帰盤

1. After Life

2, Why Why Why

3. Youth

4. サヨナキドリ

5. CHEMICAL REACTION

6. Manners

7. I still seek revenge.



Disc2:現点進化盤

1. Giovanni

2. H-G-K

3. Manners

4. BLACK HOLE

5. 本懐

6. NO GOD

7. Warning!



[Blu-ray] MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.) Instrumental Music Video全4曲収録

※完全生産限定盤のみマルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

After Life(Instrumental Video)

NO GOD(Instrumental Video)

Giovanni(Instrumental Video)

without holding back(Instrumental Video)



[STUDIO PHOTOBOOK]

36P写真集



初回生産限定盤 [CD+DVD]

PCCA-04992 / ¥4,400円(税込)

[CD] 全12曲収録

1. Warning!

2. NO GOD

3. After Life

4. Manners

5. I still seek revenge.

6. H-G-K

7. サヨナキドリ

8. Why Why Why

9. CHEMICAL REACTION

10. Giovanni

11. 本懐

12. BLACK HOLE



[DVD] MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.) Instrumental Music Video全4曲収録

After Life(Instrumental Video)

NO GOD(Instrumental Video)

Giovanni(Instrumental Video)

without holding back(Instrumental Video)



●通常盤 [CD only]

PCCA-04993 / ¥3,300円(税込)

[CD] 全13曲収録

1. Warning!

2. NO GOD

3. After Life

4. Manners

5. I still seek revenge.

6. H-G-K

7. サヨナキドリ

8. Why Why Why

9. CHEMICAL REACTION

10. Giovanni

11. 本懐

12. BLACK HOLE

13. without holding back



※価格、収録内容共に予告なく変更する場合が御座います。



■BAND-MAID『Unseen World』 配信(DL・サブスクリプションサービス)先一覧

https://lnk.to/Unseen_World



■BAND-MAID ONLINE OKYU-JI

2月11日(木・祝)開催

詳細は後日発表



■BAND-MAID OFFICIAL HP

https://bandmaid.tokyo