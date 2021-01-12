鹿島アントラーズは12日、2021シーズンにおけるトップチーム選手の背番号を発表した。

アル・シャバブ（サウジアラビア）から完全移籍加入したブラジル人MFアルトゥール・カイキは背番号「17」を着用する。また、2020シーズンは「26」番だったMF荒木遼太郎は、柳沢敦氏や興梠慎三（現浦和レッズ）らが背負ってきた「13」に変更。「36」番だったFW上田綺世は、熊谷浩二氏やマルキーニョス氏らが背負ってきた「18」に背番号が変わる。

鹿島の新シーズン背番号は以下の通り。※（）内は右から、ポジション／生年月日／出身地

1 クォン・スンテ（GK／1984年9月11日／大韓民国）

3 奈良竜樹（DF／1993年9月19日／北海道）

4 レオ・シルバ（MF／1985年12月24日／ブラジル）

5 杉岡大暉（DF／1998年9月8日／東京都）

6 永木亮太（MF／1988年6月4日／神奈川県）

7 ファン・アラーノ（MF／1996年9月2日／ブラジル）

8 土居聖真（MF／1992年5月21日／山形県）

9 エヴェラウド（FW／1991年7月5日／ブラジル）

11 和泉竜司（MF／1993年11月6日／三重県）

13 荒木遼太郎（MF／2002年1月29日／熊本県）※背番号変更

14 永戸勝也（DF／1995年1月15日／千葉県）

17 アルトゥール・カイキ（MF／1992年6月15日／ブラジル）※新加入

18 上田綺世（FW／1998年8月28日／茨城県）※背番号変更

19 染野唯月（FW／2001年9月12日／茨城県）

20 三竿健斗（MF／1996年4月16日／東京都）

22 広瀬陸斗（DF／1995年9月23日／埼玉県）

23 林尚輝（DF／1998年6月9日／大阪府）※新人

24 小川優介（MF／2002年4月14日／埼玉県）※新人

25 遠藤康（MF／1988年4月7 168/69 宮城県）

26 須藤直輝（MF／2002年10月1日／埼玉県）※新人

27 松村優太（MF／2001年4月13日／大阪府）

28 町田浩樹（DF／1997年8月25日／茨城県）

29 早川友基（GK／1999年3月3日／神奈川県）※新人

31 沖悠哉（GK／1999年8月22日／茨城県）

32 常本佳吾（DF／1998年10月21日／神奈川県）※新人

33 関川郁万（DF／2000年9月13日／東京都）

34 舩橋佑（MF／2002年7月12日／茨城県）※新人

37 小泉慶（MF／1995年4月19日／東京都）

38 山田大樹（GK／2002年1月8日／千葉県）

39 犬飼智也（DF／1993年5月12日／静岡県）

41 白崎凌兵（MF／1993年5月18日／東京都）