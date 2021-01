Juice=Juice、井上玲音初参加シングル発売　シュガー・ベイブの名曲カバーも

ハロー! プロジェクト所属のアイドルグループ Juice=Juiceが、2021年3月24日に両A面シングル『がんばれないよ / DOWN TOWN』をリリースする。



2020年12月に宮本佳林が卒業し、メンバー8人の新体制によるメジャー通算14枚目、約1年ぶりのシングルとなる本作。また、こぶしファクトリー活動終了後、加入した井上玲音にとっては初参加のシングルとなる。



楽曲「がんばれないよ」は、宮本の卒業コンサートで初披露した、山崎あおいの歌詞とKOUGAによる美しいメロディラインが印象的なバラード曲。この曲について、メンバーでリーダーの金澤朋子は、「〈がんばれないよ〉というネガティブな感情にそっと寄り添ってくれるような楽曲。 聴き終わる頃には”もうちょっと頑張ってみよう!”」と思える優しい歌詞に注目です」、段原瑠々は「この曲聴くとちょっとスッキリするというか、肩の荷が降りる感じがします。ぜひ聴いてください!」とコメントしている。



また、「DOWN TOWN」は、山下達郎率いるシュガー・ベイブの1975年の名曲を2021年流にカヴァー。スウェーデン人プロデューサー、Anders Dannvikによるクールなシティポップアレンジに仕上がっており、井上玲音のボイスパーカッションもフィーチャーされている。この曲について、高木紗友希は「懐かしさと共に私たちが歌う新しさも感じていただけたら良いなと思います」、井上玲音は「間奏の部分でボイスパーカッションを入れさせて頂いています。新しい技を使っているので、 是非、注目して欲しいです!その間のダンスコーナーもかっこよく仕上がっています!」とコメントしている。





<リリース情報>



Juice=Juice

両A面シングル『がんばれないよ / DOWN TOWN』



発売日:2021年3月24日(水)



【初回生産限定盤A】CD+DVD

価格:1700円(税抜)

=CD収録内容=

1. がんばれないよ

2. DOWN TOWN

3. がんばれないよ

4. DOWN TOWN



=DVD収録内容=

「がんばれないよ」Music Video+MV撮影メイキング映像



【初回生産限定盤B】 CD+DVD

価格:1700円(税抜)

=CD収録内容=

1. がんばれないよ

2. DOWN TOWN

3. がんばれないよ

4. DOWN TOWN

=DVD収録内容=

「DOWN TOWN」Music Video+MV撮影メイキング映像



【初回生産限定盤SP1】CD+DVD

価格:2500円(税抜)

=CD収録内容=

1. がんばれないよ

2. DOWN TOWN

3. がんばれないよ

4. DOWN TOWN

=DVD収録内容=

「がんばれないよ」各メンバーのソロ歌唱 (MVとは別の Close-up 映像)

・封入特典> イベント応募シリアルナンバーカード



【初回生産限定盤SP2】CD+DVD

価格:2500円(税抜)

=CD収録内容=

1. がんばれないよ

2. DOWN TOWN

3. がんばれないよ

4. DOWN TOWN



=DVD収録内容=

「DOWN TOWN」(DanceShot Ver.)+「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」映像9種 イベント応募シリアルナンバーカード



【通常盤A】CDのみ

価格:1000円(税抜)

=CD収録内容=

1. がんばれないよ

2. DOWN TOWN

3. がんばれないよ

4. DOWN TOWN ※初回プレス分のみ

トレーディングカード(ソロ8種+集合1種)よりランダムにて1枚封入 ※「がんばれないよ」衣装Ver.



【通常盤B】CDのみ

価格:1000円(税抜)

=CD収録内容=

1. がんばれないよ

2. DOWN TOWN

3. がんばれないよ

4. DOWN TOWN

※初回プレス分のみ

トレーディングカード(ソロ8種+集合1種)よりランダムにて1枚封入

※「DOWN TOWN」衣装 Ver.

※収録内容は変更になる場合があります。



