読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜50〜59番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）











50

水原茂

（1949）

内堀保

（1953～57）

藤本英雄

（1957）

高橋明

（1961）

斎藤勝博

（1962）

渡海昇二

（1963）

吉沢勝

（1964～67）

長尾敏弘

（1968～70）

吉村典男

（1971～72）

西村高司

（1973～75）

岡田忠雄

（1976～80）

駒田徳広

（1981～87）

後藤孝次（孝志）

（1988～98）

南真一郎

（1999～2002）

吉川元浩

（2003～07）

加治前竜一

（2008～14）

戸根千明

（2015～）



51

鶴丸嘉蔵

（1952～53）

関口正巳

（1954）

武宮敏明

（1955～61）

横尾智正

（1962～64）

池田正憲

（1965）

板東順司

（1968～70）

内田圭一

（1971～72）

福島知春

（1973～82）

石井雅博

（1983～90）

藤崎靖彦

（1991～92）

門奈哲寛

（1993～95）

チョ・ソンミン

（1996～97）

榎康弘

（1998～99）

背尾伊洋

（2000）

チョン・ミンテ

（2001～02）

中濱裕之

（2003～05）

古城茂幸

（2006～13）

横川史学

（2014～15）

堂上剛裕

（2016～17）

田中俊太

（2019～20）



52

加倉井実

（1953～54）

石坂善七

（1955）

土岐道雄

（1956～59）

岩本進

（1961～63）

丸山隆男

（1964～65）

飯尾敬雄

（1968～69）

内藤久

（1970）

魚満芳

（1971～76）

中沢秀一

（1978～80）

中條善伸

（1981～84）

井上真二

（1985～98）

織田淳哉

（1999）

十川孝富

（2000～07）

岩舘学

（2008～09）

円谷英俊

（2010～11）

隠善智也

（2012～15）

宇佐見真吾

（2016～17）

北村拓己

（2018～）



53

関山幹一郎

（1949）

渡部久二男

（1953～55）

服部貞夫

（1958～59）

岩尾孝幸

（1960～62）

斎藤勝博

（1963～64）

村瀬広基

（1965）

関本四十四

（1968～70）

田尻茂敏

（1971～74）

岡昭彦

（1975～76）

吉沢克美

（1977～80）

安西健二

（1981～83）

林哲雄

（1984～87）

荻原満

（1988～92）

藤本健治

（1993）

ヘンリー・コトー

（1994）

福井敬治

（1995～2001）

大須賀允

（2002～06）

實松一成

（2007～11）

高口隆行

（2012～13）

河野元貴

（2014～16）

高田萌生

（2017～20）

高梨雄平

（2020～）



54

松永蒼生男

（1953～54）

中村常寿

（1959～61）

加田次男

（1962）

平尾邦彦

（1963～64）

倉田誠

（1965～68）

梅田邦三

（1969）

松尾輝義

（1970～76）

木下透

（1978～81）

槙原寛己

（1982～86）

樽見金典

（1987～88）

佐川潔

（1989～92）

吉田修司

（1993～94）

岸川勝也

（1994）

松谷竜二郎

（1995）

佐々木明義

（1995～2001）

酒井順也（純也）

（2002～06）

三浦貴

（2007）

藤村大介

（2008～11）

デニス・ホールトン

（2012～13）

高木勇人

（2015～17）

直江大輔

（2019～20）



55

久保木清

（1953）

山田幸造

（1954～58）

古賀寅男

（1959～60）

野口元三

（1961～62）

篠崎四郎

（1963～65）

小平誠次

（1968～70）

淡口憲治

（1972～73）

迫丸金次郎（公勝）

（1974～79）

上野敬三

（1981）

吉村禎章

（1982～85）

杉浦守

（1986～91）

チャールス・ケアリー

（1992）

松井秀喜

（1993～2002）

大田泰示

（2009～13）



56

片岡節次郎

（1953～54）

木戸美摸

（1955～57）

高山佐久雄

（1957）

島田博

（1958）

青木宥明

（1960～62）

船田和英

（1962）

松下健次

（1963～65）

小田芳男

（1968～72）

恒村勝美

（1973～75）

伊原春樹

（1976～77）

石川厚

（1978～79）

松本基淳

（1980～81）

村田真一

（1982～90）

杉山直樹（直輝）

（1991～95）

村田善則

（1996～98）

加藤健

（1999～2008）

仲澤広基

（2009～12）

坂口真規

（2013～15）

山本泰寛

（2016～20）

伊藤優輔

（2021〜）



57

吉川健

（1953）

村田喜三郎

（1954）

東口義松

（1955）

西山正巳

（1960～63）

上田武司

（1964～69）

矢部祐一

（1970～72）

金島正彦

（1974～78）

福住勝

（1979～80）

西尾善政

（1981～83）

加茂川重治

（1984～88）

水沢薫

（1989～92）

木村龍治

（1993～94）

浅野智治（伴治）

（1995～97）

佐藤充

（1998～2000）

條辺剛

（2001～05）

脇谷亮太

（2006）

三木均

（2007）

古川祐樹

（2008～11）

高木京介

（2012、2018～2020）

公文克彦

（2013～16）

藤村大介

（2017）



58

八浪彬雄

（1953）

斎藤光男

（1954）

吉原三郎

（1955）

大江弘

（1961～62）

小永井孝

（1963～64）

扇原修

（1965～69）

大竹憲治

（1970～74）

西本聖

（1975～76）

鈴木伸良

（1978～83）

福島敬光

（1984～85）

松原靖

（1986～91）

松岡正樹

（1992～95）

斉藤宜之

（1996～99）

山田真介

（2000～06）

木村拓也

（2006）

星孝典

（2007～11）

福元淳史

（2011）

立岡宗一郎

（2012～18）

坂本工宜

（2019）

宮國椋丞

（2020）

山本一輝

（2021〜）



59

斎藤光男

（1953）

八浪彬雄

（1954）

馬場正平

（1955～59）

吉野晃司

（1961）

井坂興

（1962）

田中允

（1963）

吉成昭三

（1964～65）

皆木敏夫

（1968～71）

庄司智久

（1972～77）

島本啓次郎

（1979～81）

西本和美

（1982～85）

山本勝哉

（1985～87）

磯貝公伸

（1988）

山田武史

（1989～90）

石毛博史

（1991～94）

川邊忠義

（1995）

バルビーノ・ガルベス

（1996～2000）

小野剛

（2001）

真木将樹

（2002）

入野久彦

（2003～04）

伊達昌司

（2005～06）

深沢和帆

（2007～08）

福田聡志

（2009～12）

小山雄輝

（2013～16）

柿澤貴裕

（2017～18）

松原聖弥

（2018～2020）

田中豊樹

（2021〜）





















