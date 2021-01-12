読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜50〜59番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
50
水原茂
（1949）
内堀保
（1953～57）
藤本英雄
（1957）
高橋明
（1961）
斎藤勝博
（1962）
渡海昇二
（1963）
吉沢勝
（1964～67）
長尾敏弘
（1968～70）
吉村典男
（1971～72）
西村高司
（1973～75）
岡田忠雄
（1976～80）
駒田徳広
（1981～87）
後藤孝次（孝志）
（1988～98）
南真一郎
（1999～2002）
吉川元浩
（2003～07）
加治前竜一
（2008～14）
戸根千明
（2015～）
51
鶴丸嘉蔵
（1952～53）
関口正巳
（1954）
武宮敏明
（1955～61）
横尾智正
（1962～64）
池田正憲
（1965）
板東順司
（1968～70）
内田圭一
（1971～72）
福島知春
（1973～82）
石井雅博
（1983～90）
藤崎靖彦
（1991～92）
門奈哲寛
（1993～95）
チョ・ソンミン
（1996～97）
榎康弘
（1998～99）
背尾伊洋
（2000）
チョン・ミンテ
（2001～02）
中濱裕之
（2003～05）
古城茂幸
（2006～13）
横川史学
（2014～15）
堂上剛裕
（2016～17）
田中俊太
（2019～20）
52
加倉井実
（1953～54）
石坂善七
（1955）
土岐道雄
（1956～59）
岩本進
（1961～63）
丸山隆男
（1964～65）
飯尾敬雄
（1968～69）
内藤久
（1970）
魚満芳
（1971～76）
中沢秀一
（1978～80）
中條善伸
（1981～84）
井上真二
（1985～98）
織田淳哉
（1999）
十川孝富
（2000～07）
岩舘学
（2008～09）
円谷英俊
（2010～11）
隠善智也
（2012～15）
宇佐見真吾
（2016～17）
北村拓己
（2018～）
53
関山幹一郎
（1949）
渡部久二男
（1953～55）
服部貞夫
（1958～59）
岩尾孝幸
（1960～62）
斎藤勝博
（1963～64）
村瀬広基
（1965）
関本四十四
（1968～70）
田尻茂敏
（1971～74）
岡昭彦
（1975～76）
吉沢克美
（1977～80）
安西健二
（1981～83）
林哲雄
（1984～87）
荻原満
（1988～92）
藤本健治
（1993）
ヘンリー・コトー
（1994）
福井敬治
（1995～2001）
大須賀允
（2002～06）
實松一成
（2007～11）
高口隆行
（2012～13）
河野元貴
（2014～16）
高田萌生
（2017～20）
高梨雄平
（2020～）
54
松永蒼生男
（1953～54）
中村常寿
（1959～61）
加田次男
（1962）
平尾邦彦
（1963～64）
倉田誠
（1965～68）
梅田邦三
（1969）
松尾輝義
（1970～76）
木下透
（1978～81）
槙原寛己
（1982～86）
樽見金典
（1987～88）
佐川潔
（1989～92）
吉田修司
（1993～94）
岸川勝也
（1994）
松谷竜二郎
（1995）
佐々木明義
（1995～2001）
酒井順也（純也）
（2002～06）
三浦貴
（2007）
藤村大介
（2008～11）
デニス・ホールトン
（2012～13）
高木勇人
（2015～17）
直江大輔
（2019～20）
55
久保木清
（1953）
山田幸造
（1954～58）
古賀寅男
（1959～60）
野口元三
（1961～62）
篠崎四郎
（1963～65）
小平誠次
（1968～70）
淡口憲治
（1972～73）
迫丸金次郎（公勝）
（1974～79）
上野敬三
（1981）
吉村禎章
（1982～85）
杉浦守
（1986～91）
チャールス・ケアリー
（1992）
松井秀喜
（1993～2002）
大田泰示
（2009～13）
56
片岡節次郎
（1953～54）
木戸美摸
（1955～57）
高山佐久雄
（1957）
島田博
（1958）
青木宥明
（1960～62）
船田和英
（1962）
松下健次
（1963～65）
小田芳男
（1968～72）
恒村勝美
（1973～75）
伊原春樹
（1976～77）
石川厚
（1978～79）
松本基淳
（1980～81）
村田真一
（1982～90）
杉山直樹（直輝）
（1991～95）
村田善則
（1996～98）
加藤健
（1999～2008）
仲澤広基
（2009～12）
坂口真規
（2013～15）
山本泰寛
（2016～20）
伊藤優輔
（2021〜）
57
吉川健
（1953）
村田喜三郎
（1954）
東口義松
（1955）
西山正巳
（1960～63）
上田武司
（1964～69）
矢部祐一
（1970～72）
金島正彦
（1974～78）
福住勝
（1979～80）
西尾善政
（1981～83）
加茂川重治
（1984～88）
水沢薫
（1989～92）
木村龍治
（1993～94）
浅野智治（伴治）
（1995～97）
佐藤充
（1998～2000）
條辺剛
（2001～05）
脇谷亮太
（2006）
三木均
（2007）
古川祐樹
（2008～11）
高木京介
（2012、2018～2020）
公文克彦
（2013～16）
藤村大介
（2017）
58
八浪彬雄
（1953）
斎藤光男
（1954）
吉原三郎
（1955）
大江弘
（1961～62）
小永井孝
（1963～64）
扇原修
（1965～69）
大竹憲治
（1970～74）
西本聖
（1975～76）
鈴木伸良
（1978～83）
福島敬光
（1984～85）
松原靖
（1986～91）
松岡正樹
（1992～95）
斉藤宜之
（1996～99）
山田真介
（2000～06）
木村拓也
（2006）
星孝典
（2007～11）
福元淳史
（2011）
立岡宗一郎
（2012～18）
坂本工宜
（2019）
宮國椋丞
（2020）
山本一輝
（2021〜）
59
斎藤光男
（1953）
八浪彬雄
（1954）
馬場正平
（1955～59）
吉野晃司
（1961）
井坂興
（1962）
田中允
（1963）
吉成昭三
（1964～65）
皆木敏夫
（1968～71）
庄司智久
（1972～77）
島本啓次郎
（1979～81）
西本和美
（1982～85）
山本勝哉
（1985～87）
磯貝公伸
（1988）
山田武史
（1989～90）
石毛博史
（1991～94）
川邊忠義
（1995）
バルビーノ・ガルベス
（1996～2000）
小野剛
（2001）
真木将樹
（2002）
入野久彦
（2003～04）
伊達昌司
（2005～06）
深沢和帆
（2007～08）
福田聡志
（2009～12）
小山雄輝
（2013～16）
柿澤貴裕
（2017～18）
松原聖弥
（2018～2020）
田中豊樹
（2021〜）
＜見方＞