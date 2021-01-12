コスプレイヤーえなこが1月5日、自身のTwitterを更新し昨年『週刊少年マガジン』にて行った『五等分の花嫁』のコスプレを振り返った。

えなこは「五等分のコスする時は五つ子だからベースの顔が同じになるように、学生だからメイク濃くなりすぎないように(薄すぎてもウィッグの色に顔負けする)五人それぞれの雰囲気を出せるようにメイクや表情をちょっとずつ変えてバランスが大変だった思い出…」とツイートし、『五等分の花嫁』より中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月のコスプレを振り返った。







中野二乃







中野三玖







中野四葉







中野五月

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