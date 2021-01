『そふび道』NEWS■ストップモーションアニメの巨匠レイ・ハリーハウゼン創造の「イーマ竜」予約受付中！

昨年、ストップモーションアニメの巨匠として知られるレイ・ハリーハウゼン氏が生誕100年を迎え、これを記念して海外メーカー・スターエーストイズが「スターエース30㎝ソフビスタチューシリーズ」として氏の大人気キャラクターを続々ラインナップ!



以前、人気キャラのひとつ「サイクロプス」がラインナップされたが、これまた人気の「イーマ竜」も登場!

劇中で特徴的な長い尻尾や爬虫類を思わせるテクスチャーなどリアルに再現され、さらに顎と眼球は可動式! 紹介の少年リック限定販売の「デラックスVer.」には劇中でも印象的だった「街灯」を模したジオラマベースが付属する。ちなみに「街灯」が付属しない、ジオラマベースが異なる仕様の一般版も2万1780円(税込)で各ホビーショップにて同時発売予定。



>>>イーマ竜の4面が画像をすべて見る



Produced with the permission of The Ray and Diana Harryhausen Foundation (Charity Number SC001419)