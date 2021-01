佐野元春、デビュー40周年記念29枚組CDボックスリリース

佐野元春が、2021年3月13日に『佐野元春 ザ・コンプリート・アルバム・コレクション1980 - 2004』をリリースする。



デビュー40周年を記念したEPICレーベル期の集大成となる本作は、佐野元春のデビュー作『BACK TO THE STREET』からのオリジナルアルバム25作、ライブアルバム5作、コンピレーションアルバム7作など、佐野元春の歴史を辿る計25作品を網羅した29枚組CDボックスセット。ライブアルバムは、これまでデラックス・エディションなどに収録されていた歴史的なライブ音源や初CD化となる『THE BARN LIVE 98』をそれぞれ収録している。



また、約400ページにわたるブックレットには、たくさんのライターによって書き下ろされた各アルバムのライナーノーツと長編バイオグラフィー、全詞集などがまとめられている。単に彼の歴史を辿るだけでなく、彼の作品がその時代や未来に与えた影響、ソングライターとしての視点や思考を、改めて知ることができる。





佐野元春

『MOTOHARU SANO THE COMPLETE ALBUM COLLECTION 1980 - 2004』



発売日:2021年3月13日(土)

仕様:完全生産限定盤、BOXセット、紙ジャケット仕様、CD×29枚組(25タイトル)、約400ページブックレット

価格:35000円(税抜)



=収録作品=

オリジナル・アルバム

1. BACK TO THE STREET (1980年)

2. HEARTBEAT(1981年)

3. SOMEDAY(1982年)

4. VISITORS(1984年)

5. CAFÉ BOHEMIA(1986年)

6. ナポレオンフィッシュと泳ぐ日(1989年)

7. TIME OUT! (1990年)

8. SWEET 16(1992年)

9. THE CIRCLE(1993年)

10. FRUITS(1996年)

11. THE BARN(1997年)

12. STONES AND EGGS(1999年)

13. THE SUN(2004年)



ライブ・アルバム(リリース年は初CD化の発売年としています)

14. ROCK & ROLL NIGHT LIVE AT THE SUNPLAZA 1983 (2013年)

15. LIVE VISITORS 1985(2014年)

16. HEARTLAND(1988年)

17. THE GOLDEN RING(3枚組、1994年)

18. THE BARN LIVE 98(2021年、初CD化)



コンピレーション・アルバム

19. NO DAMAGE(1983年)

20. MOTO SINGLES 1980-1989(2枚組、1990年)

21. SLOW SONGS(1991年)

22. NO DAMAGE II (1992年)

23. THE 20TH ANNIVERSARY EDITION(2枚組、2000年)

24. GRASS(2000年)

25. SPOKEN WORDS COLLECTED POEMS 1985-2000(2000年)



BOX特設ページ:http://www.110107.com/sano_collection