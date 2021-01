スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にてカプコンのハンティングアクションゲーム『モンスターハンター』シリーズとのコラボ企画が1月12日より期間限定で開催中。

「D4DJ Groovy Mix × モンスターハンター」

本コラボ第1弾として、イベント「繋ぎ手たちは導かれ~前編~」を開催。今回は、Photon Maiden(フォトンメイデン)の単独イベントとなり、Photon Maidenの4人が『モンスターハンター』の装備で登場する。リズムゲームがレイドバトル形式で遊べる新形式のイベントとなっている。イベント開催期間は1月21日20:59まで。

また「繋ぎ手たちは導かれ~前編~」ガチャも同時開催。ガチャ開催期間は2月3日23:59まで。そして、「モンスターハンター」シリーズのメインテーマ『英雄の証』リミックスバージョンが『グルミク』に実装された。

