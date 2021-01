たぶん空知英秋、最後の万事屋／入場者プレゼントに炭治郎＆柱イラストも

シリーズ累計発行部数5500 万部を超える『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)の人気コミック『銀魂』のアニメーション作品の劇場版『銀魂 THE FINAL』の第4週目の入場者プレゼントとなるイラストカードが公開に! 今度のイラストは、原作者・空知英秋による(?)最後の万事屋イラストと『鬼滅の刃』の炭治郎&柱のイラストカードだ!



先日発売された『ジャンプGIGA 2021 WINTER』の表紙に掲載された、空知英秋が描いた(たぶん?)最後の<万事屋>イラストが、第4週目(1月29日~)の入場者プレゼントとなることが決定!

さらに、昨年から世間を賑わせている ”掟破り” の入場者プレゼント、空知英秋描きおろし<炭治郎&柱イラストカード>の全員集合ビジュアルも解禁となった。



今回解禁されたのはこれまで未解禁だった、炭治郎と柱10人が全員集合したビジュアル。ビジュアルには「柱(サムライ)達の最後の戦いが始まる!」と決めつつも、銀魂らしい(?)「ほぼ参加してないけど。」というコピーも入り、『銀魂 THE FINAL』には出演していないものの、炭治郎と柱達が、映画をさらに盛り上げてくれる。



そしてこのビジュアルは、第4週目の(たぶん?)最後の<万事屋>イラストの反対面に掲載。第4週目の入場者プレゼントは、<万事屋>イラストと、<炭治郎&柱>集合ビジュアルの両面ミニポスターとなる。

どちらの面のイラストも空知英秋の作画という、遊び心にあふれた入手必須のレアアイテムなので、ぜひともゲットしたい。



”掟破り” で ”限界突破” アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続け、常識を破り続けてきた15年間。

原作者・声優陣・スタッフ・全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ『銀魂』のラストラン!映画『銀魂 THE FINAL』は現在公開中。焦らず、思い思いのタイミングで、最後の銀魂を楽しんでほしい。



(C) 空知英秋/劇場版銀魂製作委員会