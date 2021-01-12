渡辺航「弱虫ペダル」を原作とした舞台の新作公演「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes!!～」が、3月19日から21日まで大阪・サンケイホールブリーゼ、3月26日から28日まで東京・日本青年館ホールにて上演される。
昨年7月に上演が予定されていた「SPARE BIKE篇～Heroes～」は、新型コロナウイルス感染症の影響により全公演が中止に。「SPARE BIKE篇～Heroes!!～」は同公演を改めて上演するもので、主人公・小野田坂道役には新たに曽田陵介を迎え、巻島裕介役の田淵累生、金城真護役の林田航平、福富寿一役の勇翔、荒北靖友の時人、東堂尽八役の遼太郎、新開隼人役の高田舟らがキャストとして名を連ねた。演出・脚本は西田シャトナーが務める。併せてティザービジュアル、キャラクタービジュアルも公開された。
「SPARE BIKE篇～Heroes!!～」は「弱虫ペダル」のスピンオフとなる「SPARE BIKE」を原作とした作品。なおチケットの販売スケジュールは、追って公式サイト及び公式Twitter（@y_pedalstage）にて告知される。
「舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE篇～Heroes!!～」
期間：2021年3月19日（金）～21日（日）
会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ
期間：2021年3月26日（金）～28日（日）
会場：東京都 日本青年館ホール
スタッフ
原作：渡辺航『弱虫ペダル』（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）、渡辺航『弱虫ペダル SPARE BIKE』（秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載）
演出・脚本：西田シャトナー
音楽：manzo
キャスト
小野田坂道：曽田陵介
巻島裕介：田淵累生
金城真護：林田航平
福富寿一：勇翔
荒北靖友：時人
東堂尽八：遼太郎
新開隼人：高田舟
待宮栄吉：前田隆太朗
井尾谷諒：田内季宇
石垣光太郎：岡田翔大郎
小関将：君沢ユウキ
糸川修作・パズルライダー：伊藤玄紀
寒咲通司・パズルライダー：村上渉
パズルライダー：田上健太、山口拳生
(c)渡辺航(秋田書店)2008/ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会