渡辺航「弱虫ペダル」を原作とした舞台の新作公演「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes!!～」が、3月19日から21日まで大阪・サンケイホールブリーゼ、3月26日から28日まで東京・日本青年館ホールにて上演される。

昨年7月に上演が予定されていた「SPARE BIKE篇～Heroes～」は、新型コロナウイルス感染症の影響により全公演が中止に。「SPARE BIKE篇～Heroes!!～」は同公演を改めて上演するもので、主人公・小野田坂道役には新たに曽田陵介を迎え、巻島裕介役の田淵累生、金城真護役の林田航平、福富寿一役の勇翔、荒北靖友の時人、東堂尽八役の遼太郎、新開隼人役の高田舟らがキャストとして名を連ねた。演出・脚本は西田シャトナーが務める。併せてティザービジュアル、キャラクタービジュアルも公開された。

「SPARE BIKE篇～Heroes!!～」は「弱虫ペダル」のスピンオフとなる「SPARE BIKE」を原作とした作品。なおチケットの販売スケジュールは、追って公式サイト及び公式Twitter（@y_pedalstage）にて告知される。

「舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE篇～Heroes!!～」

期間：2021年3月19日（金）～21日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ



期間：2021年3月26日（金）～28日（日）

会場：東京都 日本青年館ホール

スタッフ

原作：渡辺航『弱虫ペダル』（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）、渡辺航『弱虫ペダル SPARE BIKE』（秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載）

演出・脚本：西田シャトナー

音楽：manzo

キャスト

小野田坂道：曽田陵介

巻島裕介：田淵累生

金城真護：林田航平

福富寿一：勇翔

荒北靖友：時人

東堂尽八：遼太郎

新開隼人：高田舟

待宮栄吉：前田隆太朗

井尾谷諒：田内季宇

石垣光太郎：岡田翔大郎

小関将：君沢ユウキ

糸川修作・パズルライダー：伊藤玄紀

寒咲通司・パズルライダー：村上渉

パズルライダー：田上健太、山口拳生

(c)渡辺航(秋田書店)2008/ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会