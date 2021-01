ゲッターズ飯田の占いにYOASOBI・ikura「すべてお見通しだ（笑）」

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービスSpotify 協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。12月18日(金)の放送は、ボーカロイドプロデューサーのAyaseさんと、シンガーソングライターのikuraさんからなるユニット・YOASOBIが3時間生登場! この日、ゲスト出演したゲッターズ飯田さんに占ってもらったikuraさん。2021年の運気、ボーカリストとして、YOASOBIとしての今後は……?飯田:基本的に陽気。明るくてベースがまじめで地道にできるのですが、変に頑固なので、「私はこう!」っていうルールを絶対に変えないタイプですね。あと、おしゃべりなわりには、しゃべくりがヘタクソです。ikura:すべてお見通しだ(笑)。飯田:一言足りなくて、お腹がすくと不機嫌になってイライラしてしまう。急に黙ったり、思考回路が止まってしまいます。基本的にケンカは嫌いです。グッと我慢して飲み込むタイプ。あと、考えすぎるクセと、過去をやたら引きずるクセが出ます。慎重に進むのに、楽観主義なところもあるので、“なんとかなるかな”って急に飛び込むようなことも。ikura:ありますね!飯田:運気は2020年の年末から絶好調。ここから5年、運気は落ちないです。ikura:本当ですか!?飯田:あと、2020年から4年間は超モテ期。恋のチャンスもどんどん来るので、すごいです。おさむ:モテ期到来! 恋愛で気を付けることは?飯田:意外と根がスケベなので。ikura:やだ(苦笑)。飯田:お酒を飲むと緩くなります。強引にグイグイ来られると、意外とコロッといきやすいので。おさむ:まだ20歳になったばかりなので、お酒には気を付けたほうがいいということですか?飯田:そうですね。お酒で乱れやすくなるので。ikura:あら。わかりました!おさむ:ボーカリストとしてはどうですか?飯田:一番向いています。歌とダンスで大成功する星を持っています。19歳、20歳ぐらいから人生が変わって、40歳手前ぐらいまで、ずっと楽しく生きられます。5~6年前は闇のなかにいて、どん底だったので。ikura:でもそうでした。音楽でいうと。飯田:つらくて、2~3年前から人脈が変わって、2019年もちょっと大変だったんですけども、“やっと今、楽になりました”という感じです。いい流れがやっと始まりました。ikura:うれしいです!おさむ:2人のYOASOBIとしては、今後どうしていくのがいいですか?飯田:ikuraさんが、ふざければふざけるほど運気が良くなるので、楽しくやっていきましょう。ボーカリストにとって一番大事な運や華やかさを持っているので、とにかく楽しいし、楽しませてみようと思うと成功するので。しゃべりは下手ですけど、歌は抜群の星を持っています。おさむ:2人の相性、気を付けたほうがいいことは?飯田:意外と2人とも遠慮しいなので、言いたいことを言っているようで、言っていない。“また今度言えばいいかな?”って。それは、うまくいかないということではなく、気を遣いすぎてしまうときがあるので、きちんと伝えれば、伝わります。おさむ:ちなみに、Ayaseくんが曲を作るうえで住んだほうがいい場所はありますか?飯田:Ayaseさんは商店街の近くとか、昔ながらの街並みが残っているところ、人の流れが多いところが良いです。おさむ:閑静なところよりね。そういうタイプいるよね。Ayase:でも、そういうところが好きです。飯田:逆にikuraさんは、ちょっと静かなところが良いです。神社、林、公園の近くとか。ikura:ありがとうございます。飯田:でもAyaseさんがすごいのは、裏方として成功する星を持っている。プロデューサーとしての才能だったり、表に出るよりに、裏で人を操る裏ボスのような。ikura:裏ボス(笑)。Ayase:なるほど……そっちだったか俺!おさむ:今やっていることが、それに近いというか。Ayase:YOASOBIにおいてはそうですね。飯田:本当は恥ずかしがり屋です。我が強いのに恥ずかしがるタイプなので。だったら“裏で全部コントロールしていこう!”と思ったほうがいいですね。そういうことが、数年後くらいに来ると思います。今はやれることを、いろいろやっておいたほうがいいかもしれません。Ayase:ありがとうございます!<番組概要>番組名:JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 12:00~14:55パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jump/