FAカップ4回戦及び5回戦の組み合わせ抽選会が11日に行われた。

一番の注目カードとなったのはマンチェスター・U対リヴァプールの“ノース・ウェスト・ダービー”だ。現在プレミアリーグで首位を走るリヴァプールと2位のマンチェスター・Uが早くも4回戦で激突する。また、昨シーズン王者のアーセナルは、コロナウイルスのため延期となっているサウサンプトン対シュルーズベリー(リーグ1:3部)の勝者と対戦する。

3回戦でコロナウイルスの影響でトップチームを欠場させたダービー(チャンピオンシップ:2部)を下したチョーリー(ナショナルリーグ・ノース:6部)はウルヴァーハンプトンと対戦。また、前回準優勝のマンチェスター・Cはチェルトナム(リーグ2:4部)と、トッテナムはウィコム・ワンダラーズ(2部)と対戦する。

FA杯4回戦は1月23日と24日に、5回戦は2月9日から11日に行われる予定となっている。

■FA杯4回戦

【1】チェルトナム vs マンチェスター・C

【2】ボーンマス vs クローリー・タウン

【3】スウォンジー vs ノッティンガム・フォレスト

【4】マンチェスター・U vs リヴァプール

【5】サウサンプトン対シュルーズベリーの勝者 vs アーセナル

【6】バーンズリー vs ノリッジ

【7】チョーリー vs ウルヴァーハンプトン

【8】ミルウォール vs ブリストル・シティ

【9】ブライトン vs ブラックプール

【10】ウィコム・ワンダラーズ vs トッテナム

【11】フルアム vs バーンリー

【12】シェフィールド・U vs プリマス・アーガイル

【13】チェルシー vs ルートン

【14】ウェストハム vs ドンカスター・ローヴァーズ

【15】ブレントフォード vs レスター

【16】エヴァートン vs シェフィールド・W

■FA杯5回戦

【11】の勝者 vs 【2】の勝者

【4】の勝者 vs 【14】の勝者

【12】の勝者 vs 【8】の勝者

【7】の勝者 vs 【5】の勝者

【6】の勝者 vs 【13】の勝者

【16】の勝者 vs 【10】の勝者

【3】の勝者 vs 【1】の勝者

【15】の勝者 vs 【9】の勝者