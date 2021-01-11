第99回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が11日、埼玉スタジアム2002で開催された。山梨学院（山梨）が青森山田（青森）をPK戦で下し、11年ぶり2度目の優勝を果たした。

決勝戦後、今大会の優秀選手39名が発表された。11年ぶり2回目の優勝を果たした山梨学院からはGK熊倉匠やDF一瀬大寿、FW野田武瑠ら最多7人が選出。2年連続の準優勝に終わった青森山田からもDF藤原優大、MF安斎颯馬、MF松木玖生ら7人が選ばれた。

選出された優秀選手は以下の通り。

▼GK

韮澤廉（青森山田／3年）

藤井陽登（矢板中央／2年）

熊倉匠（山梨学院／3年）

▼DF

内田陽介（青森山田／3年）

タビナスポールビスマルク（青森山田／3年）

藤原優大（青森山田／3年）

新倉礼偉（矢板中央／3年）

小澤亮太（昌平／3年）

木内拓海（市立船橋／3年）

石田侑資（市立船橋／3年）

長田京兵（市立船橋／3年）

井上太聖（堀越／3年）

一瀬大寿（山梨学院／3年）

板倉健太（山梨学院／3年）

孝井捺希（富山第一／3年）

飯田晃明（丸岡／3年）

▼MF

宇野禅斗（青森山田／2年）

安斎颯馬（青森山田／3年）

松木玖生（青森山田／2年）

大畑凜生（矢板中央／2年）

荒井悠汰（昌平／1年）

須藤直輝（昌平／3年）

谷口航大（山梨学院／3年）

新井爽太（山梨学院／3年）

川上航立（帝京長岡／3年）

廣井蘭人（帝京長岡／1年）

鈴木淳之介（帝京大可児／2年）

小宅空大（帝京大可児／3年）

松井治輝（神戸弘陵／3年）

青木俊輔（東福岡／3年）

吉田陣平（佐賀東／2年）

永吉飛翔（神村学園／3年）

▼FW

野田武瑠（山梨学院／3年）

久保壮輝（山梨学院／3年）

酒匂駿太（帝京長岡／3年）

葛岡孝大（帝京長岡／2年）

木原励（京都橘／2年）

崎山友太（米子北／3年）

福田師王（神村学園／1年）