Travis Japanの中村海人と松田元太、HiHi Jetsの作間龍斗が本日1月11日(月)19:00~21:00放送のフジテレビ系「痛快TVスカッとジャパン 今年話題の人が新悪役SP」に出演する。

中村と松田は「スカッとドラマ」に登場し、機転を利かせた“神対応”で子供たちを笑顔にする“神店員”役を担当。「スカッとドラマ」初出演の中村はソフトクリーム店で働く店員、2回目の出演となるマツダは美容師を演じる。また作間は「胸キュンスカッと」のコーナーで久間田琳加と共演。お互いのことが好きなのに、いつもタイミングが悪く両思いになれない幼なじみを熱演する。

フジテレビ系「痛快TVスカッとジャパン 今年話題の人が新悪役SP」

2021年1月11日(月)19:00~21:00

<出演者>

MC:内村光良



スタジオゲスト:倉科カナ / 陣内智則 / 広瀬アリス / 藤田ニコル / 藤原竜也 / 松平健 / 若槻千夏



ショートドラマ:

・店員さんが体験!あっという間スカッと

土佐兄弟 / 小籔千豊 / 松丸亮吾 / 野々村友紀子 / 後藤拓実(四千頭身) / 泉ピン子 / 福田沙紀 / and more



・言ってやったスカッと

ファーストサマーウイカ / 山田純大 / 佐藤仁美 / 袴田吉彦 / 松下由樹 / 長嶋一茂 / and more



・爆笑!あっという間スカッと

若槻千夏 / 鷲見玲奈 / 遊井亮子 / 丸山礼 / 加藤諒 / 鈴木壮麻 / and more



・神店員スカッと

中村海人(Travis Japan、ジャニーズJr.) / 松田元太(Travis Japan、ジャニーズJr.) / and more



・カッコいい女性が成敗!

倉科カナ / 小島藤子 / 飯田基祐 / and more



・スカッとばあちゃん

笹野高史/ 島崎遥香 / 小宮有紗 / and more



・神ティーチャー

ISSA(DA PUMP) / and more



・胸キュンスカッと

久間田琳加 / 作間龍斗(HiHi Jets、ジャニーズJr.)



・ファミリースカッと

松平健 / 山崎紘菜 / 田中幸太朗 / and more