ピューロランドがいちご尽くしになる期間限定イベント開催中♪

サンリオピューロランド(以下、ピューロランド)は、2021年1月8日(金)~3月9日(火)の間、スペシャルイベント「Sweets Puro」を開催。イベント初日レポートが到着した。



今年は「いちご狩り」をテーマにしたイベントを開催。色とりどりの光の演出や、ピンク色に輝く光の中での写真撮影が楽しめる新作イルミネーションショーを上演するほか、エントランスには、いちご狩りをテーマにしたフォトスポットが登場。また、いちご農園をイメージした装飾をバックに、特別なコスチュームを着たキャラクターたちを1分間ひとりじめできる「Sweets Puro スペシャルグリーティング(有料)」も2月15日(月)よりスタートする。



さらに今年はピューロランド初となるコンテンツも多数登場し、スマートフォン上でいちご狩りを体験できる「ARいちご狩りスタンプラリー(有料)」や、1Fキャラクターフードコートの通常オープンの前に30分間限定で販売する、数量限定のモーニングメニュー「いちごのモーニングブレッドセット」、シーズンイベントにちなんだアルコールドリンクとして初となる「スイーツピューロ♡ストロベリーピーチサワー」が楽しめる。



イベント初日は、いちごやスイーツがテーマのキュートなコスチュームを着たキャラクターが来場者をお出迎え。可愛らしい姿に、思わず笑顔がこぼれる方も多く見られた。

その後、ピューロビレッジにて新作イルミネーションショー「ピューロスイーツパーティ」が初上演。マイメロディが歌う楽曲などに合わせて美しくきらめく色とりどりの光の演出に、来場者も釘付けに。



さらに、いちごがいっぱいの限定メニューの試食も実施。「プリンのクロワッサンドーナツいちごサンド」や「キティのスイートいちごミルク」など、ピューロランドでしか楽しむことのできないメニューが提供され、訪れた方が舌鼓を打つ様子が多くみられた。



ピューロランドでは、1月8日(金)より「Sweets Puro」がスタート。いちご尽くしのスペシャルなイベントをぜひ体験してほしい。





イベントメニューなど画像を全て見る>>>



(C)1976, 2009 SANRIO CO., LTD. (C)1975, 1976, 1990, 1996, 2001, 2004, 2005, 2010, 2017, 2021 SANRIO CO., LTD.