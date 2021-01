『アルゴナビス』プロジェクトよりオンラインイベント「ARGONAVIS AAside New Year Event “ナビ初め” ONLINE」が1月9日に開催され、アプリのリリース日が1月14日に決定したことが発表された。

「ARGONAVIS AAside New Year Event “ナビ初め” ONLINE」

同イベントは、ブシロードによるメディアミックスプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』のファンミーティングイベント。キャラクターを演じる声優自身がバンドを組み音楽活動も行っているArgonavis、GYROAXIAの2バンドのキャストに加え、アプリ『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』に登場する3つのバンドからランズベリー・アーサー、中島ヨシキ、榊原優希を迎えた計13名が出演した。

当初有観客イベントが予定されていたが、新型コロナウイルスの影響を受け、有観客イベントの開催を延期。延期イベントとは別のイベントとして、同日に配信のみ、オンラインの開催となった。イベントでは、出演キャストが『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の開発機を使用したミニゲームや、お正月にちなんだバラエティコーナーで対決。

イベント限定のストーリーを描く生朗読劇や、アコースティック演奏による弾き語りなどのミニライブも行い、オンラインの距離を感じないほどの熱いイベントとなった。

なお、本イベントはアーカイブ配信も実施。第1部のみはYouTube「ARGONAVIS ch.」にて無料で配信し、第2部を含むフルバージョンは有料チケットを購入すると、配信サイト「ULIZA」にて視聴することができる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.