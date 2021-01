オリジナルTVアニメ「SK∞ エスケーエイト」のBlu-ray / DVD全6巻が発売決定。第1巻は3月24日に販売される。

各巻とも完全生産限定版はキャラクターデザイン・総作画監督を務める千葉道徳描き下ろしの三方背ボックスおよびデジケース仕様。ブックレットが付属し、オーディオコメンタリーが収録される。楽天ブックス、セブンネットショッピング、アニメイトなどの対象店舗では全巻購入特典として、描き下ろし全巻収納ボックスが用意された。

また「SK∞ エスケーエイト」のイベントが、関東近郊にて開催される。出演者は畠中祐と小林千晃。Blu-ray / DVD第1巻の完全生産限定版には、同イベントのチケット優先販売申込券が封入される。

さらにオリジナルサウンドトラックを2月24日にリリース。高橋諒が手がけた劇伴のほかに、劇中歌としてHIGH and MIGHTY COLORのユウスケが歌う「Seize the Moment!!」とASH DA HEROが歌う「Dimensions of the Wind」、2曲をそれぞれ日本語でカバーした「Seize the Moment!! -Reki ver.-」「Dimensions of the Wind -Langa ver.-」が収められる。

内海紘子監督とボンズがタッグを組み、大河内一楼がシリーズ構成・脚本を手がける「SK∞ エスケーエイト」は、閉鎖された鉱山をスケートボードで滑り降りるルール無用の危険な極秘レース「S(エス)」が行われる世界を舞台にした青春アニメ。ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットの「ANiMAZiNG!!!」枠にて、1月9日より放送されている。

(c)ボンズ・内海紘子/Project SK∞