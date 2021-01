トレーディングカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』のブースターパック 「アニメ プリンセスコネクト!Re:Dive」が登場した。

今回、アニメの第2期が制作決定した『プリンセスコネクト!Re:Dive』がブースターパックとなって登場。トライアルデッキ+(プラス)をパワーアップさせた本商品は描き下ろしイラストや出演キャストの箔押しサインカードが多数収録された仕様となっているとのこと。

新規描き下ろしイラストは「ペコリーヌ」「コッコロ」「キャル」「ハツネ」「シオリ」の全5点を収録。出演キャストによる箔押しサインカードは、M・A・O (ペコリーヌ役)、伊藤美来(コッコロ役)、立花理香(キャル役)、日高里菜(ミミ役)、諸星すみれ(ミソギ役)、小倉唯(キョウカ役)、大橋彩香(ハツネ役)、堀江由衣(サレン役)、小清水亜美(シオリ役)。価格は1パック9枚入り400円、1ボックス16パック入り6,400円(ともに税抜)。

(C) Cygames, Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved.