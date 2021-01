スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・サンドラ<息災祈願>(CV.花澤香菜)が登場した。

サンドラ<息災祈願>は、医療組織・双翼教の祭司。体だけではなく、心が傷ついている者も助けたいを考えを持ち、祈願室という悩み相談室を開設することに、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては回復やシールドの付与、デバフの解除で味方のサポートが得意。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED