大原櫻子が3月3日にニューアルバム「l(エル)」をリリースする。

本日1月10日に25歳の誕生日を迎えた大原。彼女にとって通算5枚目のアルバムとなる本作のタイトル「l(エル)」には「BOAT RACE 2021」のCMソング「STARTLINE」の曲名に含まれている「L」の文字をはじめ、「love」「life」などさまざまな意味が込められている。この作品には「STARTLINE」のほか、ペットショップ「Coo&RIKU」のタイアップソング「抱きしめる日まで」、長屋晴子(緑黄色社会)書き下ろしの配信シングル「透ケルトン」、一青窈作詞のシングル曲「#やっぱもっと」、初の単独作詞作曲ナンバー「チューリップ」を含む全12曲を収録。仕様は初回限定盤A、B、通常盤の3形態で、初回限定盤Aにはミュージックビデオやライブ映像を収めたDVD、初回限定盤Bには36ページのブックレットが付属する。

2月にはアルバムの予約者を対象としたオンラインサイン会、3月14日にはインストアライブの生配信が行われる。詳細は大原のオフィシャルサイトにて確認を。また約2年ぶりの全国ツアー「大原櫻子 CONCERT TOUR 2021 “Which?”」が4月にスタートすることも決定した。昨年2月発表のアルバム「Passion」リリース後はツアーが行われなかったことから、「大原櫻子 CONCERT TOUR 2021 “Which?”」は各会場2演目制のダブルコンセプトのツアーとして行われる。それぞれの演目の時間は約70分を予定しているとのこと。

大原櫻子「l(エル)」収録内容

CD

01. STARTLINE

02. Carnival!

03. Long Distance

04. Love Letter

05. miss you tonight

06. #やっぱもっと -Album Version-

07. チューリップ

08. 同級生

09. だってこのままじゃ

10. 透ケルトン

11. 抱きしめる日まで

12. チューリップ -Duo-

初回限定盤A付属DVD

・STARTLINE(Music Video)

・透ケルトン(Music Video)

・同級生(Studio Live at VICTOR STUDIO)

・チューリップ -Duo-(Studio Live at Bang on Studio Daikanyama)

大原櫻子 CONCERT TOUR 2020 "Which?"

2021年4月7日(水)神奈川県 横須賀芸術劇場

[L]OPEN 16:00 / START 16:45

[P]OPEN 19:15 / START 20:00



2021年4月10日(土)大阪府 フェスティバルホール

[L]OPEN 15:00 / START 16:00

[P]OPEN 18:30 / START 19:30



2021年4月11日(日)大阪府 フェスティバルホール

[P]OPEN 12:00 / START 13:00

[L]OPEN 15:30 / START 16:30



2021年4月17日(土)広島県 上野学園ホール

[P]OPEN 15:00 / START 15:45

[L]OPEN 18:15 / START 19:00



2021年4月24日(土)宮城県 東京エレクトロンホール宮城

[L]OPEN 15:00 / START 15:45

[P]OPEN 18:15 / START 19:00



2021年4月30日(金)埼玉県 大宮ソニックシティ

[L]OPEN 16:00 / START 16:45

[P]OPEN 19:15 / START 20:00



2021年5月4日(火・祝)福岡県 福岡サンパレス

[P]OPEN 15:00 / START 15:45

[L]OPEN 18:15 / START 19:00



2021年5月9日(日)愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール

[L]OPEN 15:00 / START 15:45

[P]OPEN 18:15 / START 19:00



2021年5月15日(土)東京都 オリンパスホール八王子

[L]OPEN 15:00 / START 15:45

[P]OPEN 18:15 / START 19:00



2021年5月23日(日)岡山県 岡山市民会館

[P]OPEN 15:00 / START 15:45

[L]OPEN 18:15 / START 19:00



2021年5月28日(金)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

[L]OPEN 16:00 / START 16:45

[P]OPEN 19:15 / START 20:00



2021年6月4日(金)神奈川県 カルッツかわさき

[P]OPEN 16:00 / START 16:45

[L]OPEN 19:15 / START 20:00



2021年6月12日(土)京都府 ロームシアター京都 メインホール

[L]OPEN 15:00 / START 15:45

[P]OPEN 18:15 / START 19:00



2021年6月13日(日)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

[L]OPEN 15:00 / START 16:00

[P]OPEN 18:00 / START 19:00



2021年6月18日(金)東京都 東京ガーデンシアター

[P]OPEN 15:00 / START 16:00

[L]OPEN 19:00 / START 20:00