大原櫻子が3月3日にニューアルバム「l（エル）」をリリースする。
本日1月10日に25歳の誕生日を迎えた大原。彼女にとって通算5枚目のアルバムとなる本作のタイトル「ｌ（エル）」には「BOAT RACE 2021」のCMソング「STARTLINE」の曲名に含まれている「L」の文字をはじめ、「love」「life」などさまざまな意味が込められている。この作品には「STARTLINE」のほか、ペットショップ「Coo＆RIKU」のタイアップソング「抱きしめる日まで」、長屋晴子（緑黄色社会）書き下ろしの配信シングル「透ケルトン」、一青窈作詞のシングル曲「#やっぱもっと」、初の単独作詞作曲ナンバー「チューリップ」を含む全12曲を収録。仕様は初回限定盤A、B、通常盤の3形態で、初回限定盤Aにはミュージックビデオやライブ映像を収めたDVD、初回限定盤Bには36ページのブックレットが付属する。
2月にはアルバムの予約者を対象としたオンラインサイン会、3月14日にはインストアライブの生配信が行われる。詳細は大原のオフィシャルサイトにて確認を。また約2年ぶりの全国ツアー「大原櫻子 CONCERT TOUR 2021 “Which?”」が4月にスタートすることも決定した。昨年2月発表のアルバム「Passion」リリース後はツアーが行われなかったことから、「大原櫻子 CONCERT TOUR 2021 “Which?”」は各会場2演目制のダブルコンセプトのツアーとして行われる。それぞれの演目の時間は約70分を予定しているとのこと。
大原櫻子「l（エル）」収録内容
CD
01. STARTLINE
02. Carnival!
03. Long Distance
04. Love Letter
05. miss you tonight
06. #やっぱもっと -Album Version-
07. チューリップ
08. 同級生
09. だってこのままじゃ
10. 透ケルトン
11. 抱きしめる日まで
12. チューリップ -Duo-
初回限定盤A付属DVD
・STARTLINE（Music Video）
・透ケルトン（Music Video）
・同級生（Studio Live at VICTOR STUDIO）
・チューリップ -Duo-（Studio Live at Bang on Studio Daikanyama）
大原櫻子 CONCERT TOUR 2020 "Which?"
2021年4月7日（水）神奈川県 横須賀芸術劇場
［L］OPEN 16:00 / START 16:45
［P］OPEN 19:15 / START 20:00
2021年4月10日（土）大阪府 フェスティバルホール
［L］OPEN 15:00 / START 16:00
［P］OPEN 18:30 / START 19:30
2021年4月11日（日）大阪府 フェスティバルホール
［P］OPEN 12:00 / START 13:00
［L］OPEN 15:30 / START 16:30
2021年4月17日（土）広島県 上野学園ホール
［P］OPEN 15:00 / START 15:45
［L］OPEN 18:15 / START 19:00
2021年4月24日（土）宮城県 東京エレクトロンホール宮城
［L］OPEN 15:00 / START 15:45
［P］OPEN 18:15 / START 19:00
2021年4月30日（金）埼玉県 大宮ソニックシティ
［L］OPEN 16:00 / START 16:45
［P］OPEN 19:15 / START 20:00
2021年5月4日（火・祝）福岡県 福岡サンパレス
［P］OPEN 15:00 / START 15:45
［L］OPEN 18:15 / START 19:00
2021年5月9日（日）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール
［L］OPEN 15:00 / START 15:45
［P］OPEN 18:15 / START 19:00
2021年5月15日（土）東京都 オリンパスホール八王子
［L］OPEN 15:00 / START 15:45
［P］OPEN 18:15 / START 19:00
2021年5月23日（日）岡山県 岡山市民会館
［P］OPEN 15:00 / START 15:45
［L］OPEN 18:15 / START 19:00
2021年5月28日（金）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）
［L］OPEN 16:00 / START 16:45
［P］OPEN 19:15 / START 20:00
2021年6月4日（金）神奈川県 カルッツかわさき
［P］OPEN 16:00 / START 16:45
［L］OPEN 19:15 / START 20:00
2021年6月12日（土）京都府 ロームシアター京都 メインホール
［L］OPEN 15:00 / START 15:45
［P］OPEN 18:15 / START 19:00
2021年6月13日（日）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
［L］OPEN 15:00 / START 16:00
［P］OPEN 18:00 / START 19:00
2021年6月18日（金）東京都 東京ガーデンシアター
［P］OPEN 15:00 / START 16:00
［L］OPEN 19:00 / START 20:00