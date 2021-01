福山雅治のYouTube公式チャンネルにて、本日1月10日より彼のライブ映像を配信する企画「LIVE AT YOUR HOME II」が行われる。

昨年の外出自粛期間中にも「今、出来うる限りのエンターテイメントを提供したい」という福山の思いにより実施された「LIVE AT YOUR HOME」。第2弾となる今回は2014年に開催された初の全国ドームツアー「FUKUYAMA MASAHARU WE'RE BROS. TOUR 2014 HUMAN」、2017年大晦日に開催されたカウントダウンライブ「福山☆冬の大感謝祭 其の十七」、オフィシャルファンクラブ・BROS.を25年間会員継続しているファンのみが参加できるプレミアムイベント「お前と密会」から、2017年に開催された「お前と密会 2017 大阪」、2019年に開催された「お前と密会 2019 in 豊洲」の模様が順次公開される。この企画について福山は「再びお家時間が増える中、お家でLIVEはいかがでしょうか? お仕事や家事、お勉強の合間に少しでも気分転換していただけたら幸いです」とコメントしている。

また福山が52歳の誕生日を迎える2月6日にも、オンラインにてエンタテインメント企画が実施される予定。こちらの詳細は福山のオフィシャルサイトにて追って発表される。

LIVE AT YOUR HOME II スケジュール

FUKUYAMA MASAHARU WE'RE BROS. TOUR 2014 HUMAN

2021年1月10日(日)12:00~

福山☆冬の大感謝祭 其の十七

2021年1月16日(土)12:00公開予定

お前と密会 2017 大阪

2021年1月23日(土)12:00公開予定

お前と密会 2019 in 豊洲

2021年1月30日(土)12:00公開予定