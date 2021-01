【資生堂も導入】バーチャルメイクアップ展開のパーフェクト、ゴールドマン・サックスなどから5000万米ドルを調達

バーチャルメイクアップサービスを提供するパーフェクトは1月7日、親会社であるPerfect Corp.が、世界的な投資銀行であるゴールドマン・サックスを投資家に迎え、CyberLink Corp.と共に5000万米ドルのシリーズC資金調達を完了したと発表した。この度の資金調達により、人工知能(AI)を活用した技術の開発・改良を加速し、グローバル事業拡大を目指す。



Perfect Corp.は、AI(人工知能)とAR(拡張現実)技術を応用してブランドや小売店の消費者コミュニケーションをサポートするサービスと、累計9億以上のダウンロード数を誇る「YouCam」アプリシリーズを展開。全世界で300以上のブランドパートナーを持ち、メイクをはじめ、スキンケアやヘアのバーチャルシミュレーション体験を創出している。消費者はバーチャル体験を通して、簡単にブランドの製品を自分の顔で試し、お気に入りのアイテムを見つけることができるうえ、画面上で肌の状態をチェックし、パーソナライズさ化された製品提案を受けることも可能。



今回の資金調達は、EC・ウェブ・店舗・ソーシャルネットワーク・モバイルアプリなど、オムニチャネルで導入きるこのバーチャルメイク機能を使ったビューティーテックソリューションの更なる事業拡大を計画するためのものとなる。



ゴールドマン・サックスのマーチャント・バンキング部ディレクター、シンイー・フェン(Xinyi Feng)氏は、今回の資金調達に対し、「人工知能、拡張現実、さらに機械学習のテクノロジー3種を融合し活用することで、美容業界におけるオンライン販売チャネルの拡大、よりリッチなパーソナライゼーションサービスの創出、消費者エンゲージメントの強化など、多くのメリットが生まれます。アリス・チャン率いるPerfect Corp.は、ビューティーテック、業界の変化にも順応に対応し続けることで改革をもたらしています。また、世界中の様々な起業家を支援することを目的とした『Launch With GS』の取り組みにも、Perfect Corp.を迎えることとなり、大変嬉しく思っています」とコメントした。



「Launch With GS」は、多種多様な企業が協力することで多くの収益をもたらすというデータ仮説に基づいた、ゴールドマン・サックスの5億米ドルの投資戦略。この投資の一環としてPerfect Corp.は、「Launch with GS」の性別を問わず、人種的にも倫理的にも多様な1万人以上の起業家ネットワークにアクセスできる世界的な投資先企業各社の1社として参加する。



PERFECT Corp.の最高経営責任者(CEO)アリス・チャン(Alice Chang)氏は、「私たちは、テクノロジーを介してコスメ商品のインタラクティブでリッチな購買体験を提供するために日々研究を進めています。イノベーションの限界を追求し続けるビジョンを同じように掲げているゴールドマン・サックスと共に取り組みができることを非常に嬉しく感じております。今回のシリーズC投資で、オムニチャネルで展開できる当社のビューティーSaaSをより魅力的なサービスとして提供できるよう邁進してまいります」とコメントした。