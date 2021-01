講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、 4日~9日に渡って公開された。

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

月曜「ヤンマガアザーっす!」では90センチの神バスト・青井春と、2nd写真集『背伸び』が爆売れ中の沢口愛華が登場し、火曜「グラドルが水着で〇〇」では漫画が好きなちとせよしのがいつものスタイルで読書。水曜「若手女優、グラから見るか? エモから見るか?」には五島百花が登場する。

木曜「デジタル写真集チラ見せ」ではワールドワイドに注目を集める中国人コスプレイヤー・Shikaがデジタル写真集『夢のカタチ』から2次元から飛び出してきたかのようなコスプレを見せ、金曜「ミスマガのアソビバ」では「ミスマガ2020メンバーと過ごす年末年始」をテーマに、新井遥、後藤真桜、菊地姫奈、早川渚紗、大槻りこが羽子板にチャレンジ。土曜「グラビアちゃんはバズりたい」では、2021年最注目の“ミニマムグラマラス美女”の18歳・池本しおりが彼女感たっぷりのグラビアで魅了する。

(c) 熊谷貫/ヤンマガWeb (c) カノウリョウマ/ヤンマガWeb (c)佐藤佑一/ヤンマガWeb (c)槇野翔太/ヤンマガWeb (c) 佐藤佑一/ヤンマガWeb (c) 藤本和典、佐藤佑一/ヤンマガWeb (c)Takeo Dec./ヤンマガWeb