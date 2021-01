劇場アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」の制作が決定した。

「BanG Dream!(バンドリ!)」発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の一環として、2020年4月よりTVアニメが放送された「アルゴナビス from BanG Dream!」。劇場アニメ化については、本日1月9日に行われたイベント「ARGONAVIS AAside New Year 生放送 “ナビ初め”ONLINE」で発表された。詳細は追って告知されるのでお楽しみに。

そのほかイベントでは、「ARGONAVIS from BanG Dream!」の舞台化も明らかに。舞台は6月18日から20日まで大阪・サンケイホールブリーゼで、6月23日から27日まで東京・シアター1010で上演される。脚本を手がけるのは、劇団・少年社中の創立メンバーであり、アプリでシナリオ原案・監修、アニメでシリーズ構成・脚本を担当した毛利亘宏。キャストには七星蓮役の伊藤昌弘をはじめ、アプリやアニメでおなじみの面々が名を連ねる。

また1月14日には、スマートフォン向けリズム・アドベンチャーゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」が正式にサービス開始。同日より、アプリのメインテーマソングである「AAside」のArgonavisバージョンがデジタルシングルとして各音楽配信サイトでリリースされる。前日の1月13日にYouTubeでは、キャラクターによるライブ「ライブ・ロワイヤル・フェス スターティングライブSOL」を配信。同ライブの終演後、キャストが出演する「リリース直前生放送 ナビエクストリーム!!」も展開される。

3月17日には、GYROAXIAの初アルバム「ONE」をリリース。TVアニメのオープニング主題歌にもなった「SCATTER」をはじめ、新曲5曲を含めた全12曲が収録される。特典については「ARGONAVIS from BanG Dream!」のポータルサイトで確認を。さらに5月30日に山梨・富士急ハイランドのコニファーフォレストでは、ArgonavisとGYROAXIAが出演するライブ「ARGONAVIS LIVE 2021 JUNCTION A-G」を開催。2月3日発売のCD「AAside」に、チケットの応募申込券が封入される。

「ARGONAVIS LIVE 2021 JUNCTION A-G」

日程:2021年5月30日(日)

会場:山梨県 富士急ハイランドコニファーフォレスト

出演:Argonavis、GYROAXIA

「ARGONAVIS the Live Stage」

日程:2021年6月18日(金)~20日(日)

会場:大阪府 サンケイホールブリーゼ



日程:2021年6月23日(水)~27日(日)

会場:東京都 シアター1010

スタッフ

脚本:毛利亘宏

キャスト

Argonavis

七星蓮役:伊藤昌弘

五稜結人役:日向大輔

的場航海役:前田誠二

桔梗凛生役:森嶋秀太

白石万浬役:橋本祥平

GYROAXIA

旭那由多役:小笠原仁

里塚賢汰役:橋本真一

美園礼音役:真野拓実

曙涼役:秋谷啓斗

界川深幸役:宮内告典

※Fantome Irisのoはサーカムフレックス付きが正式表記。