ローランド「どんな悪口を言われても耐えられるけど…」唯一（？）苦しくなる話題とは？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、"現代ホスト界の帝王"と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月3日(日)の放送では、「ミニマルな生活やデザインを追求する美意識」について伺いました。広海:ROLANDさんのYouTubeチャンネル「THE ROLAND SHOW」を拝見したのですが、ROLANDさんの美意識は生活にも現れていて、すごいミニマリストでビックリしちゃった。何もないの。下着は3セットのみ?ROLAND:うん。広海:足りますか?ROLAND:全然足りる。そもそも、そんなにいる?広海:え、わかんない! 私はゲイだから40枚ぐらい持っているけど(笑)。女性に聞くのもなんだけど、通常は何枚ぐらい?すみれ:旅行には7枚ぐらい持っていくので、その倍くらいかな? 14枚くらい。ROLAND:それは許容範囲ですね。すみれ:でも3セットはありえない!ROLAND:昔はクローゼットにいっぱい服があったんですけど、物をいっぱい持っていることが幸せじゃないんだな、って少し気づいて。広海:たくさん持っているイメージがあります。ROLAND:昔は本当にそうでした。でも、そのなかに"本当に気に入るものが1個でもあるのか"って考えたときに、1.5流のたくさんの服に囲まれている気がしたんです。それなら、"超一流の1つと向き合いたいな"と思ったのが、僕がミニマリストになったきっかけです。すみれ:すごーい!ROLAND:だから家もモノトーンで、黒くて四角いものしかありません。広海:そのライフスタイルになってから、実際すごく良くなりました?ROLAND:本当に超ラク。クローゼットを開けて"今日は何を着ようかな"と迷う時間があったら、世界を平和にするようなことを考えたほうがいいなと。その時間を無駄にしないように、今は地球のために考える時間として使っています。広海:すばらしいですね(笑)。すみれ:部屋に置いておくアイテムや、毎日使うアイテムもシンプルでミニマルなデザインがお好きですよね? デザインのこだわりは強いですか?ROLAND:めちゃくちゃ強い。僕のデザインの哲学は、いかにシンプルで、いかに直線的かというところ。だから、ちょっと丸いものが苦手なんですよ。すみれ・広海:へー!ROLAND:丸いものとコンセントの配線が本当に苦手。広海:コンセントの配線はすごくわかります。なかなか隠せないですよね。ROLAND:ちなみに僕は、メンタルはそんなに弱いほうではないと思っていて、どんなことを言われても、どんな悪口でも耐えられるんですけど、このコンセントの配線問題の話とかになると……さっきから超キツイ(笑)。広海:(笑)。ちょっと潔癖も入っています?ROLAND:潔癖というか、たぶん几帳面なのかなあ。広海:ごめんなさい。勝手なイメージですけど、ROLANDさんの家に女子があがったとするでしょ、絶対にずっと(粘着式のクリーナーで)コロコロやられていますよね?ROLAND:いやいやいや(笑)。広海:"洗面台もピカピカに磨かなきゃ"みたいなイメージ。ROLAND:どんなイメージ(笑)。そんなことないよ、本当に。"好きにしてください""楽しんでいってくださいね"っていう感覚ですね。嫌でしょ、遊びにいってコロコロされたら(笑)。広海:勝手なイメージで言ってスミマセン(笑)。広海:シンプルでモノトーンがお好きなROLANDさんですが、現在目の前にあるミニマムなボトルの低刺激性洗顔料「雪肌精 CLEAR WELLNESS [フリータイプ] ジェントル ウォッシュ」(※写真)のデザインはどうですか? 若干丸いですけど(笑)。ROLAND:丸いところを除いたら完璧ですよ。白の無地、主張しないデザインが好きなので。広海:化粧品ってけっこうデコラティブなデザインが多いので、このようなミニマルなデザインはいいですよね。ROKAND:そう。シンプルで主張が強くないのがいい。広海:とてもかわいいデザインになっているので、みんなぜひチェックしてください!次回1月10日(日)の放送も引き続きROLANDさんが登場します。どうぞお楽しみに!