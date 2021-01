ゲッターズ飯田が「2021年の運勢」を占う！ YOASOBI・Ayaseの今後は…？

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービスSpotify 協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。12月18日(金)の放送は、ボーカロイドプロデューサーのAyaseさんと、シンガーソングライターのikuraさんからなるユニット・YOASOBIが3時間生登場! この日、ゲスト出演したゲッターズ飯田さんに、占ってもらったAyaseさん。2021年の運気、プロデューサーとしての今後を見てもらいました。飯田:基本的には根が非常にまじめ。地道にコツコツできるのですが、土台がちょっと変わり者・“まじめな変態タイプ”です。まじめだけど変わっているし、変わっているけどまじめ。ベースはかなり頑張り屋さん。意地っ張りですね。ややこしいのが、自我が強いけど“引き癖”を持っていること。プライドが高いことを遠慮するんです。“自信がない自分”がいるところがコンプレックスになっていて、それがいい意味でパワーにもなって、動こうとするタイプですね。飯田:今年から意外な展開に動いているので、自分の予想とは違う仕事が来たり、評価されたりする部分を楽しんでいると思います。2021年から、やりたいこと・やらないことが、だんだんと区分けできるようになってくるので、“新たな流れ”という部分では、前には進むと思います。ただ来年、占い上では失恋しやすいので恋愛はちょっと……。Ayase:いまはしていないんですけど、もし新たな恋が芽生えても、ダメになってしまう可能性が?飯田:短く終わるかもしれません。ちょっと女性を見る目がないので。Ayase:めっちゃストレートに言われましたよ(笑)! 見る目ないのか俺……。飯田:黒髪でまじめで気さくな子が好きなんですが、ちょっと変わった子にハマりやすい。Ayase:そうです(笑)!ikura:そうだろうなと思った(笑)。飯田:最初か、2番目に変わった子と付き合っているので。Ayase:こわっ……(笑)。えー! すごい!!ikura:当てハマりすぎている……。おさむ:プロデューサーとしてはどうですか?飯田:芸術アートが入っていて、しかも計算ができる。けっこう地味な作戦を立てるタイプです。一発逆転というよりは、“着実にやっていこう”というのが出てきました。ここから6年後、8年後、9年後にもっと良くなります。今年から変わってきてはいるのですが、本格的にやりたいことがあって、“まだまだいろんな力をつけなきゃいけない”ってなってきますので、2年後、3年後ぐらいから人脈広がって、それが後に役に立ちます。おさむ:いま何歳だっけ?Ayase:26歳です。おさむ:ちょうどいいよね。今年ブレイクして、どんどん力をつけていって、30歳ぐらいって、男としてけっこう大事なとき。Ayase:そのときには、いい人も現れますか?おさむ:でも、見る目がないと……。飯田:結婚をすぐ考えるくせに、重たくなって「急に離れたい」って言うんです。Ayase:すごいんですけど(笑)。飯田:あと、キスが大好きですもんね。Ayase:……すごいんですけど。それはちょっと……(苦笑)。<番組概要>番組名:JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 12:00~14:55パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jump/