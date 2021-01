MUCC・逹瑯「体全体がスッと落ちてくる感じがする」オススメの“筋トレメニュー”を紹介

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。1月2日(土)の放送では「逹瑯ソロスペシャル」として、リスナーから届いたメッセージをMUCCのリクエスト曲とともに紹介していきました。<リスナーからのメッセージ>「昨年の7月頃、婚活や男性の前での振る舞い方についての悩み相談をした者です。『自分らしく接すればいい』という逹瑯さんのアドバイスを活かして、先日やっっっっっと彼氏ができました! 初めて会ったときから素で接することができて、相手もそこを気に入ってくれたようです。彼と過ごしていると、まったりと落ち着けて“ありのままの自分で接していて良かったな”と日々感じています。本当にありがとうございました! MUCCのリクエストは、付き合いたてのカップルにぴったりな曲をお願いします(笑)!」(神奈川県 ラジオネーム:恋するゴリラちゃん)逹瑯:(付き合いたてのカップルにぴったりな曲なんて)ねーよ(笑)! MUCCにそんな曲ねぇだろ~(笑)。まぁでもよかったね~。やっぱそうだよな、相手に“良く見られたい”って頑張ることは絶対的に必要だし、そういうのはいいと思うけど、偽るのはダメだし、ずっと背伸びしては歩けないから。地に足をつけてじゃないけど、無理はよくないけど、気を遣うことはやっぱ大事なので。だらしなくなりすぎずに、ちゃんと敬意を持った接し方ができていければいいんじゃないかな、と思いますけど。リスペクトがお互いにちゃんと生まれていれば、それでいい関係性は築けるのかなと思いますので。ゴリラちゃん……今はちょっと可愛くなってゴリラちゃんからチンパンジーちゃんぐらいにはなっているかな~(笑)? このまま、どんどん幸せになっていってもらえたらなぁと。こうやってゴリラからチンパンジーになっていく人が増えていったらいいな(笑)。いい報告ありがとうございました!<リスナーからのメッセージ>最近、ダイエットの締めにMUCCのFC動画で紹介されていた筋トレのメニューをしているのですが、効き目に驚いています! 逹瑯さんは“ここが変わった”とかはありますか? 私は、食べても太らなくなったのと体のラインが綺麗になりました。MUCCのリクエストは「名も無き夢」で。ライヴの締めが懐かしい(笑)」(青森県 ラジオネーム:まど)逹瑯:そうだね~……なんか本当にいいっぽいよね、スクワット。全体的に「(脂肪が)落ちてくる」って言っていたので。やっぱり、下半身、脚回り、お尻とかが締まってくるのかなと思うし、体全体がスッと落ちてくる感じがするから。俺はスクワットがそこまで嫌いじゃないから、本当によかったなと思いながら……ただ、肩のトレーニングだけは大っ嫌い(笑)。食事制限なんかもしているけど、そこまで超厳しくしてないっていうか。自分のなかで“ここまでは我慢しすぎないでできる”っていうラインでやっているから、ずっと続けていられるんだよね。“〇〇までの我慢だ”ってやっていると、すげぇストレスが溜まるから、今のバランスがちょうどいいなぁって感じでやれている……っていうのを(Psycho le Cémuの)DAISHIさんなんかと話したりもしていますけど。(DAISHIに)「あれもやったほうがいいよ、だったらこれもどう?」って言われても全部「やらない」って断りながら(笑)。これ以上我慢することが増えるとストレスが溜まるから、自分で何をやるかを決めながら、とてもいいバランスでできている気がします。ライヴの締めも懐かしいよねぇ……。ーーと、ここまで2つのメッセージを紹介しましたが、どっちのリクエスト曲をかけるか悩む逹瑯……。逹瑯:だってMUCCだよ!? 付き合い立てホヤホヤの超ハッピーみたいな曲なんかねぇもん(笑)。でも、付き会い始めてラブラブっていうよりかは、やっと彼氏ができて、今までの自分の人生の出口が見えたっていう感覚でいうと、この歌詞もそこまで外れてはないなぁと思いました。ーーということで、まどさんからのリクエスト「名も無き夢」をオンエアしました!◎1月9日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、lynch.(リンチ)から葉月さん(Vo)が登場。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack