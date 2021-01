[Alexandros]川上洋平 ライブ開催見合わせ、ベストアルバム発売延期も「次の一手に向けて手立てを考えております」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日に発表となったライブ『Where's My Yoyogi?』の開催見合わせ、ベストアルバム『Where's My History?』の発売延期を改めて伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」1月8日(金)放送分)川上:本日発表となりましたが、改めて言いましょう。緊急事態宣言の発令により1月19日(火)と20日(水)に代々木競技場第一体育館で行う予定だった2デイズライブが、開催見合わせという決断に至りました。そしてベストアルバムも発売する予定だったのですが、3月17日(水)に延期となりました。冒頭から残念なお知らせをすることになってしまいました……楽しみにしていたみなさん、本当に申し訳ございません。ライブチケットを購入してくれた方の中には北海道や沖縄の方もいて、その往来もとても難しいと思いますし、何より今は感染者数が増えているので……やっぱりここは見合わせようと、メンバー、スタッフで一致しました。さすがに……前向きが取り柄の[Alexandros]なんですけど、メンバー、スタッフも落ち込んでましたね。会議が終わるころには、前向きに話していましたけど……。ただ! 見合わせであるということ、そしてベストアルバムは3月17日にリリースされます! 3月17日ね……(ベストアルバムの発売を以って勇退するドラムの)サトヤスの誕生日(3月21日)の4日前なんですよね。加入したのも(2010年の)3月くらいだし、やっぱアイツは持ってるなと思います(笑)。残念なお知らせから始まりましたが、私もイキイキとしていますし、メンバー、スタッフも次の一手に向けて手立てを考えておりますので、しばしお待ちいただければ、と思います。みなさんも健康第一で、一緒に頑張っていければなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/