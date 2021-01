ローランド「続けるコツは、続けること」美容・トレーニングのモチベーションの保ち方を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月3日(日)の放送では、「美容やトレーニングのモチベーションの保ち方」ついて伺いました。広海:ROLANDさんは、トレーニングもかなりしているそうですが、いつ頃からスタートされた感じですか?ROLAND:学生時代から鍛えています。“強い男でいたい”とか、“大事な人を守ってあげたいな”という思いからトレーニングを始めました。広海:すてき! 相手のことを思ってされているんですね。ROLAND:相手のことというか、女の子が大好きなので(笑)。常に女の子のことを考えて生きています。広海:ちなみに“冬は、美容やトレーニングのモチベーションが続かない”という声をよく聞きます。どうしたらモチベーションを保てますか?ROLAND:これに関しては、けっこうメディアでも言わせていただいているんですけど、「続けるコツは、続けることだよ」と。ちょっと屁理屈に聞こえるかもしれませんが、たとえば……42.195kmを走るフルマラソンをイメージしてください。最初の1~2kmを走って “キツイ!”って思ったら、“やめよう”ってなりますよね。それが40km走って、残り2.195kmだったら、“ここでリタイアするぐらいなら、どんなにキツくても行くぞ!”ってなりますよね。つまり何が言いたいかというと、続ければ続けるほど、ここで諦めたらもったいない、という気持ちになるんです。広海:今まで頑張ってきた分がチャラになっちゃう?ROLAND:そうそう。トレーニングも一緒です。数日トレーニングをして、“ちょっと絞れてきたな”って思っても、たった数日の積み重ねしかないから“サボってもいいか”ってなるんです。1日目より2日目、2日目より3日目……どんどんやめたくなくなる自分がいることに気づきます。最初が一番キツイです。“もうやめよう”ってなる気持ちを抑えて頑張って続けていけば、どんどん続けられる自分になっていきます。開始から3ヵ月経って、半年になって、1年、3年と続ける。でも、たった数日でもサボれば、もとに戻ってしまう。トレーニングを続けてきた年月を考えると、年単位で積み重ねてきたトレーニングを無駄にできなくなる。だから「続けるコツは、続けること」だと思っています。騙されたと思って頑張ってほしいです。広海:最近、美容の面で気になっていることはありますか?ROLAND:日焼けですね。広海:冬なのに?ROLAND:冬だからこそです。冬は、日焼けとかムダ毛の処理など、あらゆることに“まあいいか”ってなりがちですよね。すみれ:そうですね。油断しがち。ROLAND:忘年会やクリスマス、お正月もあるので、“いつもより飲んだり食べたりしても、まぁいいか”となりやすい。それが冬。食べすぎ、飲みすぎ、日差しは気にしています。次回1月10日(日)の放送も引き続きROLANDさんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/