2月7日までに開催が予定されていたジャニーズ事務所所属グループ主催の大型公演が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による緊急事態宣言発令を受けて、開催見合わせとなることが発表された。
対象となるのはTravis Japanの全国ツアー「Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION～全国ツアーしちゃってもいいですかっ!?」のうち、1月28日の京都・ロームシアター京都 メインホール公演、1月31日の神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール、2月2日～4日の大阪・フェスティバルホール公演、そしてSixTONESのアリーナツアー「on eST」のうち2月6、7日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演。チケット購入者には振替公演の有無をはじめとする今後の対応が決定次第、追ってアナウンスされる。
延期公演一覧
Travis Japan「Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION～全国ツアーしちゃってもいいですかっ!?」
2021年1月28日（木）京都府 ロームシアター京都 メインホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:30
2021年1月31日（日）神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月2日（火）大阪府 フェスティバルホール
START 18:30
2021年2月3日（水）大阪府 フェスティバルホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月4日（木）大阪府 フェスティバルホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
SixTONES「on eST」
2021年2月6日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
［1回目］START 12:30
［2回目］START 18:00
2021年2月7日（日）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
［1回目］START 12:30
［2回目］START 18:00