木村拓哉 ファンに感謝「みんながいてくれたのはデカかった」奇跡的なタイミングで開催できた2020年のライブツアーを振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。2020年12月27日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>2020年は「教場」(フジテレビ系)の放送から始まり、アルバム『Go with the Flow』の発売やライブツアー、「BG~身辺警護人~」(テレビ朝日系)の続編、「教場Ⅱ」(フジテレビ系)の撮影と、新型コロナウイルスの影響は大きくあったかと思いますが、キャプテン(※本番組での木村の呼称)の存在をとても温かく感じる、感謝したい1年でした。キャプテンが、2020年に1番気持ちが温かくなり、感謝・感動したことはなんですか?(27歳 女性)このメッセージに木村は、「これは世界中が同じように踏ん張り続けたというか……影響どころじゃなかったよね。実際に、誰が感染するかもわからない状況なので、"かかってしまった人を責めることは絶対にしてはいけない"と思うんですけど、やっぱりウィズコロナの状況のなか、ドラマだったり、映画だったり、以前と同じように作業としては続けなきゃいけない」と振り返ります。そして、2020年2月に開催したライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」については、「自分の場合は、タイミング的にすごくラッキーだったんですけど、東京3日間・大阪2日間を無事にやらせていただきました。その後、(新型コロナウイルスが猛威を振るい)ライブを控えられていたアーティストのみなさんは全部中止になってしまった。(今はイベントやライブの配信などもありますが)実際の会場の1つの空間のなかにいるのとは、まったく違いますからね。だから、気持ちが1番温かくなって感謝・感動したことは、やっぱりライブかな」と語ります。「本当に"いまの自分になにができるんだろう"っていうところからスタートして、いろいろな人のサポートがあって、ステージに立ったらあんなにたくさんの客席を埋め尽くすみんながいてくれたことが、やっぱりデカかったですね! うん、1番はそこですね」とファンに向けて感謝の言葉を贈ります。また、木村のライブについては、こんなメッセージも届きました。<リスナーからのメッセージ>いろいろあった2020年でしたが、印象に残っているのはキャプテンのライブです。いま思うと、"奇跡のようなタイミングだったな"と思っています。2021年も直接どこかで会いたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします!(37歳 女性)このメッセージに木村は、「(新型コロナウイルス感染拡大の不安などが)本当に払拭されて、ステージ上も客席もマスクを着けなくていい状況がきたら最高なんですけど……それを誰もが願っていると思うし、そうなった暁には、絶対に自分も直接(ファンのみんなと)騒ぎ合える空間をつくりたいなって思っていますよ! そう思っていますので、みんなでこの状況を乗り越えましょう!」と呼びかけていました。次回1月10日(日)の放送は、ダンスパーフォーマンスグループのs**t kingz(シットキングス)をゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!