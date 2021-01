コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)・3回戦(ベスト32)の組み合わせ抽選会が8日に行われた。

ベスト32からは、スーペルコパ・デ・エスパーニャ(スーパー杯)に出場するレアル・マドリード、バルセロナ、アスレティック・ビルバオ、レアル・ソシエダの4クラブが新規参戦する。3回戦は2021年1月16日、17日、20日の開催が予定されている。

大会最多の優勝30回を誇るバルセロナは、2回戦でアトレティコ・マドリード相手に大金星を挙げたコルネジャ(3部)と対戦することが決定した。7年ぶり20回目の優勝を目指すレアル・マドリードは、2回戦でFW岡崎慎司が所属するウエスカを下したアルコヤーノ(3部)と対戦する。

また、アスレティック・ビルバオは2回戦でセルタに5-2で勝利したUDイビサ(3部)が相手に。レアル・ソシエダは2回戦でヘタフェを下したコルドバ(3部)と対戦する。

MF乾貴士とFW武藤嘉紀が所属するエイバルは、武藤の今季公式戦2点目もあり、延長戦の末にラス・ロサス(3部)を破って2回戦突破。ベスト32ではナバルカルネロ(3部)と対戦する。MF柴崎岳が所属するレガネス(2部)は、優勝7回の強豪セビージャと対戦する。

3回戦の組み合わせは以下の通り。※()内はリーグレベル

コルネジャ(3) vs バルセロナ(1)

UDイビサ(3) vs アスレティック・ビルバオ(1)

アルコヤーノ(3) vs レアル・マドリード(1)

コルドバ(3) vs レアル・ソシエダ(1)

ペーニャ・デポルティーバ(3) vs バジャドリード(1)

ナバルカルネロ(3) vs エイバル(1)

マラガ(2) vs グラナダ(1)

アルメリア(2) vs アラベス(1)

レガネス(2) vs セビージャ(1)

アルコルコン(2) vs バレンシア(1)

ジローナ(2) vs カディス(1)

スポルティング・ヒホン(2) vs ベティス(1)

エスパニョール(2) vs オサスナ(1)

フエンラブラダ(2) vs レバンテ(1)

ラージョ・バジェカーノ(2) vs エルチェ(1)

テネリフェ(2) vs ビジャレアル(1)