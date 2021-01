ローランド「汚いは暴力だ」“モテる男”に必要なこと、“清潔感の大切さ”を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が“美のスペシャリスト”をゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ My Beauty powered by @cosme TOKYO」(毎週日曜9:00~9:30放送)。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月3日(日)の放送では、脱毛サロンのプロデュースもするROLANDさんに“美容に目覚めたきっかけ”や“モテる男に必要なこと”などについて伺いました。広海:ROLANDさんといえば、メンズの脱毛サロン「ROLAND Beauty Lounge」をプロデュースされて以来、“美容通”というイメージがあります。脱毛サロンのプロデュースのきっかけは?ROLAND:もともと僕は男子校出身で、モテない高校生だったんです。だから当時、“いかに女性にモテるか?”と考えたときに、いろんな女性誌を読んで、モテる男になるための勉強を一からしました。女性誌の特集で「理想の男性像」というランキングがあって、どの雑誌を見ても、3位がだいたい高身長、2位がお金・顔とかで、1番上にくるのは全部「清潔感」だったんです。そこで“清潔感はすごく大事なんだな”と思って。“清潔感を出す”という意味で、どちらかと言えば、ムダ毛はないほうがいいですよね? “日本の男性をもっとキレイに清潔にしたい”“世の中にもっとモテる男性を増やしたい”という思いがあって、脱毛サロンを始めました。広海:なるほど。ちなみにROLANDさんは、全部脱毛しているんですか?ROLAND:はい。本当はここで見せてあげたいくらいなんですけどね。広海:“生まれたて”の状態?ROLAND:生まれたてですよ(笑)。広海:私の男友達のなかには「やってみたいけど、全部なくなるのは恥ずかしい」とか言う人がいるんですよ。そういう方は、どうしたらいいですか?ROLAND:「恥ずかしい」という声はもちろんありますが、「恥ずかしい」と思っていることが、そもそも恥ずかしいぞと。清潔感のある男、より良い自分になりたいと決意したのなら、恥ずかしがっている場合ではない。そこは男らしく行けよと。僕は見せても恥ずかしいものではないと思ってるから、サウナとかもそのまま行っちゃいますね。広海:すみれも、やっぱり清潔感のある男性はいい?すみれ:うん。清潔感のある人って、いいパパ・いい旦那様になりそうなイメージがある。そう思うと、女性としては清潔感のある男性がいいな。広海:確かに。清潔感は、女性も男性もどちらにも大切ですよね。ROLAND:はい。僕の考えとしては、清潔感というのは、性別問わず、人としてのマナーだなと。ちなみに僕は、キャッチコピーなどを考えることも好きなので、脱毛サロンのコピーも自分で考えています。「汚いは暴力だ」とか「勝負下着は脱いだ自分」とか。そういう美意識をみなさんに伝えていきたいなと。みなさんも、自分の近隣に汚い人がいたら「汚いは暴力ですよ」と伝えてあげてくださいね(笑)。次回1月10日(日)の放送も引き続きROLANDさんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30パーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/