『銀魂』万事屋＆真選組キャストからの「ありがとう」動画公開！

1月8日(金)より公開の映画『銀魂 THE FINAL』。15年という長い歴史を持つ『銀魂』の最後を飾る本作に寄せて、キャスト陣をはじめとした豪華メンバーより、これまで銀魂を応援してくれたファンへ、感謝の気持ちを込めたスペシャル動画が到着した。



動画に登場しているのは、主人公・銀さんこと坂田銀時役の杉田智和、志村新八役の阪口大助、神楽役の釘宮理恵、定春役の高橋美佳子、近藤勲役の千葉進歩、土方十四郎役の中井和哉、沖田総悟役の鈴村健一という、万事屋と真選組のキャラクターを演じたキャストの面々。どこかそれぞれの役柄の面影も感じさせる、個性的な「ありがとう」は必見だ!



さらに、アニメ『銀魂』で度々オープニング・エンディングを担当してきたSPYAIRとDOESのメンバーも!

本作で主題歌『轍~Wadachi~』を歌うSPYAIRからはIKEとKENTA、挿入歌『道楽心情』『ブレイクダウン』を歌うDOESからは氏原ワタルという、”銀魂アーティスト” の豪華3ショットも実現した。



”掟破り” で ”限界突破” アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続け、常識を破り続けてきた15年間。原作者・声優陣・スタッフ・全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ「銀魂」のラストラン『銀魂 THE FINAL』をお見逃しなく。



▼『銀魂 THE FINAL』ありがとう動画





>>>杉田智和などコメント動画のカットを見る



(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会