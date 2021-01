「この進路を選択してよかったのか」…本命大学受験が迫った高3女子の“不安”と“決意”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。1月1日(金)の放送では、応援部「宣言メイト」に書き込まれた、リスナーの志望校への熱い思いを紹介! そのメッセージにパーソナリティで応援部顧問のこもり教頭がエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。<リスナーからの宣言>「本命大学受験まであと少し。毎日がむしゃらに勉強しては不安になって、“自分はこの進路を選択してよかったのか”と自問自答繰り返すけど、“今はこの道を進むしかない!”と信じて、合格に向けて頑張ります!」(神奈川県 17歳 女性)こもり教頭:結局、選ぶのは自分ですからね、まわりは決めてくれないというか。最悪、まわりに決められたとしても、究極の究極を言うと、まわりは責任を持ってくれない。でも、“自分で決めた道だからこそ、頑張る意味がある”と思うんですよ。すごく正しいと言うか、自分と向き合ったからこそ出た答えだなと思います。校長は、大学受験を急に決めたじゃないですか。短い時間でしたけど、焦りとかはどうでした?さかた校長:焦りはめちゃめちゃあったし、まわりから遅れているっていうのは自分が1番わかっていたから本当に不安だったよ。だけど、“決めたからには、がむしゃらにやって全部終わった後に考えればいいわ!”って思った。それが結果的に良かったから、とにかく“後で後悔すればいい”。がむしゃらにやればいいかな、と思うね!<リスナーからの宣言>「私が目指す高校は自分の実力よりもだいぶ上。学校の先生や友達が『大丈夫だ』って言ってくれても、すごく不安になる。でも、絶対に第一志望の高校に行きたい! どんどん増えていく使用済みノート、なくなっていく赤ペンのインク。そういうものが私を強くしてくれると信じて」(兵庫県 16歳 女性)こもり教頭:最後の最後に自分を助けてくれるのって、結局自分だと思うんですよ。“使用済みのノートが増えていく”“なくなっていく赤ペンのインク”みたいに、自分の努力を認められるのは結局自分だから。自分が1番(自分のことを)見てるじゃない。サボってしまった瞬間も、心が折れた瞬間もわかっていると思う。そんなときでも、わかってあげられるのは自分しかいないから。そこにしっかり向き合って、むしろ、自分を他人だと思って“あのとき、こういうことをしていたよな。だからあいつ頑張っているよな”って思ってあげられるだけで、心のなかのもう1人の自分が救われる瞬間もあると思う。全然間違ってないと思う! 身の回りにあるものがなくなっていくとか増えていくとか、そういう経験をしているのって強いから。あと、それを感じられていることも素敵なことだと思うんで。不安はもちろんあるさ、今から戦うんだもん。“もしかしたら負けるかもしれない”って思うかもしれない。でも……それでもいい。不安があるからこそ戦うんだから。絶対に見失うことなく、自分を信じて最後まで走り抜けてほしいなと思います!さかた校長:信じてくれ……!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/