さなり「この曲を聴くだけでめっちゃ励まされる」ニューシングル『2FACE feat.SKY-HI』リリース

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/