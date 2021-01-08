読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜40〜49番＞

＜見方＞

選手名（背番号着用期間）











40

松田清

（1949）

宇野光雄

（1950）

辰野静男

（1951）

杉本定介

（1952～53）

土岐道雄

（1954～55）

宮本敏雄

（1955～62）

福田昌久

（1963～64）

宮寺勝利

（1965～66）

松村正晴

（1967）

山内新一

（1968）

新浦壽夫

（1969～72）

小林繁

（1973）

中村裕

（1974）

大竹憲治

（1975～76）

赤嶺賢勇

（1977～83）

香坂英典

（1984）

佐藤洋

（1985～94）

ジャック・ハウエル

（1995）

河野博文

（1996～99）

佐藤宏志

（2000～06）

村田善則

（2007～08）

加藤健

（2009～16）

谷岡竜平

（2017～19）

古川侑利

（2020）

中山礼都

（2021〜）



41

岩下守道

（1949～54）

寺口博之

（1957～59）

浜崎真二

（1960）

藤本健作

（1961～62）

七森由康

（1963～64）

町田行彦

（1965）

池沢義行

（1966）

矢沢正

（1967～73）

杉山茂

（1974～82）

斎藤雅樹

（1983～89）

鈴木望

（1990～94）

木村龍治

（1995～2004）

三木均

（2005～06）

木佐貫洋

（2007～09）

レビ・ロメロ

（2010）

ジョンサン・アルバラデホ

（2011）

松本竜也

（2012～15）

中川皓太

（2018～）



42

持田誠

（1949～51）

笠原正行

（1952～53）

山崎弘美

（1952～60）

藤尾茂

（1953）

八幡英男

（1961～65）

井上武

（1966～67）

大隅正人

（1968）

新浦壽夫

（1968）

エリック・ヒルマン

（1997～98）

ホセ・パラ

（1999）

ダレル・メイ

（2000～01）

ロドニー・ペドラザ

（2003）

ブライアン・シコースキー

（2004～05）

ジェレミー・パウエル

（2006～07）

マーク・クルーン

（2008～10）

カルロス・トーレス

（2011）

エドガー・ゴンザレス

（2012）

ジョン・ボウカー

（2013）

レスリー・アンダーソン

（2014～16）

山口俊

（2017～18）

クリストファー・クリソストモ・メルセデス

（2019～）



43

南温平

（1949～51）

藤原利美

（1951）

棟居進

（1953～56）

竹下光郎

（1957～59）

那須静雄

（1960～61）

高橋明

（1962～66）

深沢修一

（1967～68）

川内雄富

（1968～70）

大北敏博

（1971～78）

鈴木康友

（1979～81）

山本幸二

（1982～91）

伊藤博康

（1992～95）

大野倫

（1996～2000）

根市寛貴

（2001）

真田裕貴

（2002～08）

鶴岡一成

（2008～11）

小野淳平

（2012～13）

青木高広

（2013～15）

重信慎之介

（2016～）



44

吉田強

（1950）

安原達佳

（1954）

大熊伸行

（1961～65）

才所俊郎

（1966～71）

板東洋司

（1972～74）

関本四十四

（1975）

山本功児

（1976～83）

山本雅夫

（1984～86）

緒方耕一

（1987～98）

入来智

（1999～2000）

堀田一郎

（2001～06）

大道典嘉

（2007～10）

紺田敏正

（2011）

中谷仁

（2012）

大田泰示

（2014～16）

アルキメデス・カミネロ

（2017～18）

アレックス・ゲレーロ

（2019）

イスラエル・モタ

（2020）

エリック・テームズ

（2021〜）



45

太田敏彦

（1950～54）

新名耕三

（1955～57）

小松俊広

（1958～61）

河野正

（1961）

屏道夫

（1962～64）

石原碩夫

（1965）

荒川巌

（1966～68）

種部儀康

（1969）

川藤竜之輔

（1970～72）

小川邦和

（1973～77）

角三男

（1978）

中司得三

（1979）

岡崎郁

（1980～87）

小沢浩一

（1988～94）

高村良嘉

（1995）

門奈哲寛

（1996～99）

内薗直樹

（2000～01）

黒田哲史

（2002～06）

小田嶋正邦

（2007～10）

野間口貴彦

（2011～13）

今村信貴

（2014～2020）

畠世周

（2021〜）



46

吉田強

（1951）

池田功

（1952）

坪口高樹

（1953～54）

守貞夫

（1955～56）

後藤修

（1957～58）

高野初司

（1959～60）

斎藤誠二

（1961～64）

高橋一三

（1965～66）

山田直政

（1968）

松原明夫

（1969）

佐藤政夫

（1970）

高橋英二

（1971～75）

小俣進

（1976～79）

小川清一

（1980）

小原正行

（1981～85）

本原正治

（1986～90）

佐久間浩一

（1991～93）

前田隆

（1994～97）

小田幸平

（1998～2005）

ゲーリー・グローバー

（2006）

野口茂樹

（2007～08）

村田透

（2009～10）

土本恭平

（2011）

一岡竜司

（2012～13）

野間口貴彦

（2015）

與那原大剛

（2016～17）

大城卓三

（2018～19）

鍬原拓也

（2020）



47

征矢高行

（1952～53）

堀内庄

（1954）

鎌田克彦

（1957）

関口正巳

（1958）

河野正

（1959～61）

小松俊広

（1961～62）

田中耕一郎

（1963～64）

辻佳久

（1965）

宇佐美敏晴

（1966～70）

阿部成宏

（1971～72）

玉井信博

（1973）

塩月勝義

（1975～79）

林泰宏

（1980～83）

鈴木弘規

（1984～85）

木田優夫

（1987～92）

西山一宇

（1993～98）

小野仁

（1999）

工藤公康

（2000～06）

松本哲也

（2007）

山口鉄也

（2008～18）

吉川光夫

（2019）

藤岡貴裕

（2019～2020）

髙橋優貴

（2021〜）



48

山崎弘美

（1952～53）

笠原正行

（1952～53）

川上義信

（1954～58）

西野忠臣

（1959～63）

山本英規

（1964～65）

真鍋安政

（1967～72）

中井康之

（1973～78）

森谷昭

（1979～83）

香田勲男

（1984～94）

谷口功一

（1995～97）

三野勝大

（1998～99）

ドミンゴ・マルティネス

（1999～2001）

フェリペ・クレスポ

（2002）

矢野謙次

（2003～15）

矢貫俊之

（2015～16）

池田駿

（2017～19）

ゼラス・ウィーラー

（2020～）



49

相川憲一

（1952～53）

土屋正孝

（1954～56）

黒田重信

（1957）

加藤康雄

（1958～59）

近藤隆正

（1960～63）

吉田孝司

（1965～68）

杉山茂

（1969～74）

大本則夫

（1975～76）

吉沢克美

（1977）

島本啓次郎

（1978）

上野敬三

（1980）

香坂英典

（1983）

ウォーレン・クロマティ

（1984～90）

ヘクター・デラクルーズ

（1991）

デニー・ゴンザレス

（1991～92）

ロイド・モスビー

（1992～93）

ジミー・ジョーンズ

（1994～95）

ジェフ・マント

（1996）

マリオ・ブリトー

（1996）

ルイス・デ・ロス・サントス

（1997）

柏田貴史

（1998～2005）

小関竜也

（2006）

デーモン・ホリンズ

（2007）

ルイス・ゴンザレス

（2008）

ディッキー・ゴンザレス

（2009～12）

マニー・アコスタ

（2013）

クリス・セドン

（2014）

アーロン・ポレダ

（2015～16）

石川慎吾

（2017～18）

テイラー・ヤングマン

（2019）

チアゴ・ビエイラ

（2020～）















