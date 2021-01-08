読売ジャイアンツ（巨人）、歴代背番号変遷一覧＜40〜49番＞

＜見方＞
選手名（背番号着用期間）
40
松田清
（1949）
宇野光雄
（1950）
辰野静男
（1951）
杉本定介
（1952～53）
土岐道雄
（1954～55）
宮本敏雄
（1955～62）
福田昌久
（1963～64）
宮寺勝利
（1965～66）
松村正晴
（1967）
山内新一
（1968）
新浦壽夫
（1969～72）
小林繁
（1973）
中村裕
（1974）
大竹憲治
（1975～76）
赤嶺賢勇
（1977～83）
香坂英典
（1984）
佐藤洋
（1985～94）
ジャック・ハウエル
（1995）
河野博文
（1996～99）
佐藤宏志
（2000～06）
村田善則
（2007～08）
加藤健
（2009～16）
谷岡竜平
（2017～19）
古川侑利
（2020）
中山礼都
（2021〜）
41
岩下守道
（1949～54）
寺口博之
（1957～59）
浜崎真二
（1960）
藤本健作
（1961～62）
七森由康
（1963～64）
町田行彦
（1965）
池沢義行
（1966）
矢沢正
（1967～73）
杉山茂
（1974～82）
斎藤雅樹
（1983～89）
鈴木望
（1990～94）
木村龍治
（1995～2004）
三木均
（2005～06）
木佐貫洋
（2007～09）
レビ・ロメロ
（2010）
ジョンサン・アルバラデホ
（2011）
松本竜也
（2012～15）
中川皓太
（2018～）
42
持田誠
（1949～51）
笠原正行
（1952～53）
山崎弘美
（1952～60）
藤尾茂
（1953）
八幡英男
（1961～65）
井上武
（1966～67）
大隅正人
（1968）
新浦壽夫
（1968）
エリック・ヒルマン
（1997～98）
ホセ・パラ
（1999）
ダレル・メイ
（2000～01）
ロドニー・ペドラザ
（2003）
ブライアン・シコースキー
（2004～05）
ジェレミー・パウエル
（2006～07）
マーク・クルーン
（2008～10）
カルロス・トーレス
（2011）
エドガー・ゴンザレス
（2012）
ジョン・ボウカー
（2013）
レスリー・アンダーソン
（2014～16）
山口俊
（2017～18）
クリストファー・クリソストモ・メルセデス
（2019～）
43
南温平
（1949～51）
藤原利美
（1951）
棟居進
（1953～56）
竹下光郎
（1957～59）
那須静雄
（1960～61）
高橋明
（1962～66）
深沢修一
（1967～68）
川内雄富
（1968～70）
大北敏博
（1971～78）
鈴木康友
（1979～81）
山本幸二
（1982～91）
伊藤博康
（1992～95）
大野倫
（1996～2000）
根市寛貴
（2001）
真田裕貴
（2002～08）
鶴岡一成
（2008～11）
小野淳平
（2012～13）
青木高広
（2013～15）
重信慎之介
（2016～）
44
吉田強
（1950）
安原達佳
（1954）
大熊伸行
（1961～65）
才所俊郎
（1966～71）
板東洋司
（1972～74）
関本四十四
（1975）
山本功児
（1976～83）
山本雅夫
（1984～86）
緒方耕一
（1987～98）
入来智
（1999～2000）
堀田一郎
（2001～06）
大道典嘉
（2007～10）
紺田敏正
（2011）
中谷仁
（2012）
大田泰示
（2014～16）
アルキメデス・カミネロ
（2017～18）
アレックス・ゲレーロ
（2019）
イスラエル・モタ
（2020）
エリック・テームズ
（2021〜）
45
太田敏彦
（1950～54）
新名耕三
（1955～57）
小松俊広
（1958～61）
河野正
（1961）
屏道夫
（1962～64）
石原碩夫
（1965）
荒川巌
（1966～68）
種部儀康
（1969）
川藤竜之輔
（1970～72）
小川邦和
（1973～77）
角三男
（1978）
中司得三
（1979）
岡崎郁
（1980～87）
小沢浩一
（1988～94）
高村良嘉
（1995）
門奈哲寛
（1996～99）
内薗直樹
（2000～01）
黒田哲史
（2002～06）
小田嶋正邦
（2007～10）
野間口貴彦
（2011～13）
今村信貴
（2014～2020）
畠世周
（2021〜）
46
吉田強
（1951）
池田功
（1952）
坪口高樹
（1953～54）
守貞夫
（1955～56）
後藤修
（1957～58）
高野初司
（1959～60）
斎藤誠二
（1961～64）
高橋一三
（1965～66）
山田直政
（1968）
松原明夫
（1969）
佐藤政夫
（1970）
高橋英二
（1971～75）
小俣進
（1976～79）
小川清一
（1980）
小原正行
（1981～85）
本原正治
（1986～90）
佐久間浩一
（1991～93）
前田隆
（1994～97）
小田幸平
（1998～2005）
ゲーリー・グローバー
（2006）
野口茂樹
（2007～08）
村田透
（2009～10）
土本恭平
（2011）
一岡竜司
（2012～13）
野間口貴彦
（2015）
與那原大剛
（2016～17）
大城卓三
（2018～19）
鍬原拓也
（2020）
47
征矢高行
（1952～53）
堀内庄
（1954）
鎌田克彦
（1957）
関口正巳
（1958）
河野正
（1959～61）
小松俊広
（1961～62）
田中耕一郎
（1963～64）
辻佳久
（1965）
宇佐美敏晴
（1966～70）
阿部成宏
（1971～72）
玉井信博
（1973）
塩月勝義
（1975～79）
林泰宏
（1980～83）
鈴木弘規
（1984～85）
木田優夫
（1987～92）
西山一宇
（1993～98）
小野仁
（1999）
工藤公康
（2000～06）
松本哲也
（2007）
山口鉄也
（2008～18）
吉川光夫
（2019）
藤岡貴裕
（2019～2020）
髙橋優貴
（2021〜）
48
山崎弘美
（1952～53）
笠原正行
（1952～53）
川上義信
（1954～58）
西野忠臣
（1959～63）
山本英規
（1964～65）
真鍋安政
（1967～72）
中井康之
（1973～78）
森谷昭
（1979～83）
香田勲男
（1984～94）
谷口功一
（1995～97）
三野勝大
（1998～99）
ドミンゴ・マルティネス
（1999～2001）
フェリペ・クレスポ
（2002）
矢野謙次
（2003～15）
矢貫俊之
（2015～16）
池田駿
（2017～19）
ゼラス・ウィーラー
（2020～）
49
相川憲一
（1952～53）
土屋正孝
（1954～56）
黒田重信
（1957）
加藤康雄
（1958～59）
近藤隆正
（1960～63）
吉田孝司
（1965～68）
杉山茂
（1969～74）
大本則夫
（1975～76）
吉沢克美
（1977）
島本啓次郎
（1978）
上野敬三
（1980）
香坂英典
（1983）
ウォーレン・クロマティ
（1984～90）
ヘクター・デラクルーズ
（1991）
デニー・ゴンザレス
（1991～92）
ロイド・モスビー
（1992～93）
ジミー・ジョーンズ
（1994～95）
ジェフ・マント
（1996）
マリオ・ブリトー
（1996）
ルイス・デ・ロス・サントス
（1997）
柏田貴史
（1998～2005）
小関竜也
（2006）
デーモン・ホリンズ
（2007）
ルイス・ゴンザレス
（2008）
ディッキー・ゴンザレス
（2009～12）
マニー・アコスタ
（2013）
クリス・セドン
（2014）
アーロン・ポレダ
（2015～16）
石川慎吾
（2017～18）
テイラー・ヤングマン
（2019）
チアゴ・ビエイラ
（2020～）
＜見方＞