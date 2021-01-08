レノファ山口FCは8日、2021シーズンにおけるトップチームの選手背番号を発表した。

2020シーズン、山口は明治安田生命J2リーグを22位でフィニッシュ。2021シーズンからは2018年から指揮を執っていた霜田正浩氏に代わり、渡邉晋氏が監督に就任する。ヴィッセル神戸から加入したDF渡部博文は背番号「6」を、横浜FCから加入したMF佐藤謙介は背番号「8」着用。1年半ぶりに復帰を果たしたFW高木大輔は背番号「7」を着用する。

レノファ山口FCの背番号一覧は以下の通り。

2 DF 菊地光将

3 DF ヘナン

5 MF 佐藤健太郎

6 DF 渡部博文 （完全移籍／神戸）

7 FW 高木大輔 （完全移籍／G大阪）

8 MF 佐藤謙介 （完全移籍／横浜FC）

9 FW 岸田和人 （期限付き移籍から復帰／盛岡）

10 MF 池上丈二

11 MF 島屋八徳 （完全移籍／徳島）

12 サポーター

13 DF 楠本卓海

14 MF 澤井直人 （完全移籍／東京V）

15 MF 川井歩 （完全移籍／広島）

16 FW 浮田健誠

17 GK 吉満大介

18 FW 小松蓮

19 FW 森晃太

21 GK 関憲太郎 （完全移籍／仙台）

22 DF 起海斗

24 FW 梅木翼 （新加入／福岡大学）

26 MF 神垣陸 （新加入／桐蔭横浜大学）

27 DF 高橋秀典 （新加入／大阪体育大学）

28 DF 眞鍋旭輝

29 MF 田中陸 （完全移籍／柏）

30 MF ヘニキ

31 FW 草野侑己 （期限付き移籍／横浜FC）

32 GK 石井僚 （育成型期限付き移籍／浦和）

33 GK 山田元気

34 GK 寺門陸 （育成型期限付き移籍／横浜FM）

38 FW 河野孝汰

44 MF 石川啓人 （完全移籍／鳥栖）

46 MF 高井和馬

48 FW 新保海鈴 （新加入／C大阪U－18）