a flood of circle、未配信楽曲15曲を一挙配信リリース

a flood of circleが、過去リリース作品の中で未配信だった楽曲を配信リリースをした。



今年2021年で結成15周年を迎えるa flood of circle。今回配信されるのは、2016年にリリースしたベスト盤『THE BLUE』の初回盤Disc2とDisc3に収録されていた15曲で、収録曲の中にはファンからの人気も高い「青く塗れ」やライブでの定番曲「プシケ」、さらにはVo.佐々木亮介の弾き語りによる中島みゆきのカバー「ファイト!」などが含まれている。



またa flood of circleは2021年1月9日の12:30から無料生配信ライブ「FIFTHTEEN」も開催予定。こちらのライブは、昨年ファンから募ったリクエストをメインに構成されたセットリストになるとのこと。





<配信情報>



a flood of circle



配信楽曲

ベストアルバム『THE BLUE』初回盤Disc2収録曲

1. 青く塗れ

2. Miss X Day

3. プシケ

4. God Chinese Father



『THE BLUE』初回盤Disc3収録曲

1. 象のブルース

2. SWIMINNG SONG

3. ノック

4. 月に吠える

5. コインランドリーブルース

6. Yu-rei SONG

7. The Cat Is Hard-Boiled

8. オーロラソング

9. ホットチョコレート

10. 花

11. ファイト!



配信サービスリンク:https://lnk.to/afloodofcircle



<ライブ情報>



a flood of circle

15th Anniversary 「FIFTHTEEN」



2021年1月9日(土)

配信開始時間:12:30 start

視聴料:無料 ※投げ銭可

URL:https://youtu.be/1Gti-6PzgR8/ ※アーカイブ配信無し



オフィシャルサイト:http://www.afloodofcircle.com/