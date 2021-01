本日1月8日から行われる予定だった「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」のIMAX上映を一時見合わせると、エヴァンゲリオン公式サイトおよびTwitter(@evangelion_co)にて発表された。

同サイトおよびTwitterでは、上映を見合わせる理由について「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333』のIMAX上映素材において、株式会社カラーの納品した映像、音声素材に対し、IMAX仕様への仕上げ作業をおこなった際、IMAX社作業過程において一部音声トラックの未反映による重大な作業不備が発覚したため本来あるべき作品としてお客様へご鑑賞いただくことができない事態が判明いたしました」と説明。「上映の目処が立ちましたら、改めてお知らせを致します」と告知された。チケットの払い戻しも行われるとのことなので、購入した人は各劇場へ問い合わせを。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」は、1月23日に全国公開される「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の前作「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」をバージョンアップした作品。2012年公開の「EVANGELION:3.0」にBlu-ray / DVD収録用の再調整が施された「EVANGELION:3.33」を、さらに2K化すべく再撮影、一部リテイクしている。

(c)カラー