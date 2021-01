ユナイテッドアローズ、ECサイトに画像認識AIサービス「popIn Action」を導入 類似商品見つけやすく

ユナイテッドアローズはこのほど、ECサイト「UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE」において、EC向け画像認識AIサービス「popIn Action(ポップイン アクション)」を2020年10月に導入したと発表した。これにより「UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE」を訪れたユーザーは、閲覧している商品と類似した画像の商品を簡単に探すことが可能となった。



ユナイテッドアローズは、国内外の紳士服・婦人服・雑貨等を販売するセレクトショップを展開しており、ECサイト「UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE」では、日々サイトへ訪れるユーザーに対して利便性の高いECサイトを提供する中で、更なるユーザーへの価値提供を目指し画像認識AIの視覚的なナビゲーションの可能性を模索していたという。



「popIn Action」は、2019年4月から提供を開始した画像認識AIサービスで、閲覧中の商品に似ている商品を簡単に探せる「類似アイテム検索機能」を搭載している。また、一般的なECサイトが保有する、過去のユーザーの購入・閲覧情報からレコメンドする協調フィルタリング方式のレコメンドサービスと併用できるサービス設計を行っている点も特徴となる。



「popIn Action」が提供する「類似アイテム検索機能」を追加したことで、「UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE」を訪れたユーザーは、閲覧中の商品画像に対する「似たアイテムをさがす」アイコンをクリックするだけで、似ている商品を簡単に検索することが可能となった。商品画像を軸とした比較検討を可能にし、満足度の高い快適なショッピング体験を提供するとしている。





「類似アイテム検索機能」の利用イメージ



今回の導入に対し、ユナイテッドアローズOMO推進部の三木氏は、「『popIn Action』は、画像認識AIを活用した類似商品を検索するための機能に留まらず、視覚的に商品検索ができ、店頭での回遊に近い『楽しめるショッピング体験』をECで実現できるソリューションだと捉えています。スタイリング画像から類似商品をレコメンドする機能もあるため、将来的に当機能も活用し、スタイリングコンテンツとの組み合わせによる更なる利便性向上やクロスセルに繋げていきたいと考えています」とコメントした。



popInは、今後もEC事業者に対して「popIn Action」の画像認識AI技術を提供することで、サイトへ訪れたユーザーが欲しい商品に快適にたどり着ける世界を実現していくとしている。