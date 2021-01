土岐麻子、バカリズムとのコラボ含むカバーアルバム全貌公開

土岐麻子が、2021年2月17日にカバーアルバム『HOME TOWN ~Cover Songs~』をリリースする。



今作には、先月配信リリースされた秦基博「アイ」や、くるり「Jubilee」やスピッツ「楓」など、温もり溢れる名曲の数々を収録。更に2013年のアルバム『HEARTBREAKIN』収録の楽曲でのコラボレーションぶりとなる、お笑いタレント・バカリズムを迎えた「Rendez-vous in 58 (sings with バカリズム)」も収録される。



また、本作のリリースを記念して、2021年3月6日には東京・日本橋三井ホールにてワンマンライブ「TOKI ASAKO LIVE 2021 Spring「MY HOME TOWN」」の開催が決定。オフィシャルサイトでは、公演のチケット先行予約も受付中。





<リリース情報>



土岐麻子

カバーアルバム『HOME TOWN ~Cover Songs~』



発売日:2021年2月17日(水)

=収録曲=

1. ソラニン

2. Jubilee

3. アイ

4. 夏夜のマジック

5. 楓

6. Rendez-vous in 58 (sings with バカリズム)

7. 白い恋人達

8. I Miss You

9. CHINESE SOUP

10. VITAMIN E・P・O



11. HOME



<ライブ情報>



土岐麻子

「TOKI ASAKO LIVE 2021 Spring ”MY HOME TOWN”」



日時:2021年3月6日(土)日本橋三井ホール

昼の部(開場/開演)13:15開場/14:00開演

夜の部(開場/開演)17:15開場/18:00開演

出演:土岐麻子(Vocal)、山本タカシ(Guitar & Chorus)

料金:全席指定7800円(ドリンク代別/オリジナルひよこマスク付き)

一般発売日:2021年2月6日(土)

土岐麻子オフィシャルホームページ先行予約

受付期間: 2021年1月11日(月)23:59まで

受付URL:http://www.sma-ticket.jp/artist/tokiasako



土岐麻子オフィシャルホームページ:http://www.tokiasako.com