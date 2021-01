『進撃の巨人』マフラー姿のエレン・リヴァイがポップアップストアに

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営するアルマビアンカが「進撃の巨人 POP UP SHOP in マルイ」を開催することを発表した。マフラーコーデに身を包んだエレンら男子キャラたちのオリジナルグッズをチェックしよう!



2021年1月23日(土)より新宿マルイ アネックス、2月20日(土)より静岡マルイにて、「進撃の巨人 POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定した。



今回のイベントでは、TVアニメ『進撃の巨人』より、「エレン」「ジャン」「エルヴィン」「リヴァイ」がキャラクターをイメージしたカラーのマフラーを巻いた、冬にピッタリの描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する。

描き下ろしマフラー着用イラストのトレーディング缶バッジやミニ色紙、アクリルスタンドなど様々なアイテムがラインナップ。



さらにその他、3000円(税込)以上お買上げの方には「お買い上げ抽選会」などを実施する予定となっている。



ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっているので、ぜひここだけのスペシャルグッズを手に入れに行こう!



